SON DAKİKA: Ahmet Kural'ın 13 yıllık davasında yeni gelişme! Hükmü verildi

Mahkeme Kural'a uyarıcı madde kullanma suçundan verdiği 10 aylık hapis cezasının açıklanmasına karar verdi. Ahmet Kural'ın avukatı Yiğit Beşok,' Bu dava 13 yıl öncesine ait. Eski bir usul davasıdır yargılama eksik yapılmıştır ve bu nedenle istinaf incelemesi yapılması için karara itiraz edeceğiz' dedi.

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