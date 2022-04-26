SON DAKİKA: Ahmet Kural'ın 13 yıllık davasında yeni gelişme! Hükmü verildi

2009'da uyarıcı madde bulundurmaktan hakkında dava açılan ünlü oyuncu Ahmet Kural'a tedavi ve denetimli serbestlik kararı verildi. Oyuncunun yoğun olduğu gerekçesiyle tedaviye gitmemesi üzerine 2014'te Cumhuriyet Savcılığı tarafından ünlü oyuncu hakkında dava açıldı.
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada uyarıcı madde kullanma suçundan 10 ay hapis cezası alan Kural hakkındaki mahkumiyet kararının açıklanmasının geri bırakılmasına hükmedildi.
13 YILLIK DAVA
Ünlü oyuncu geçtiğimiz yıllarda Sıla'yla aralarındaki dava nedeniyle 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kural'ın sabıkasında görünen 10 aylık hapis cezasının hükmümünün açıklanmasına yönelik bildirimde bulundu. Mahkemenin bildirimi sonrası kural hakkındaki dava bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden görüldü.