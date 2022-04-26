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    • Magazin
    • 26.04.2022 15:02
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    • 26.04.2022 15:04
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    SON DAKİKA: Ahmet Kural'ın 13 yıllık davasında yeni gelişme! Hükmü verildi

    Son dakika haberi Ahmet Kural'dan geldi. 2009'da uyarıcı madde bulundurmaktan dava açılmıştı ünlü oyuncuya. 10 ay hapis cezasına çarptırılan Ahmet Kural, denetimi bozulunca yeniden yargılandı. Mahkeme Ahmet kural hakkında verilen hapis cezasının kararını açıkladı. Kural avukatı aracılığıyla karara itiraz etti.

    Ahmet Kural’ın 13 yıllık davasında hüküm verildi!

    2009'da uyarıcı madde bulundurmaktan hakkında dava açılan ünlü oyuncu Ahmet Kural'a tedavi ve denetimli serbestlik kararı verildi. Oyuncunun yoğun olduğu gerekçesiyle tedaviye gitmemesi üzerine 2014'te Cumhuriyet Savcılığı tarafından ünlü oyuncu hakkında dava açıldı.

    İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada uyarıcı madde kullanma suçundan 10 ay hapis cezası alan Kural hakkındaki mahkumiyet kararının açıklanmasının geri bırakılmasına hükmedildi.

    13 YILLIK DAVA
    Ünlü oyuncu geçtiğimiz yıllarda Sıla'yla aralarındaki dava nedeniyle 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kural'ın sabıkasında görünen 10 aylık hapis cezasının hükmümünün açıklanmasına yönelik bildirimde bulundu. Mahkemenin bildirimi sonrası kural hakkındaki dava bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden görüldü.

        Mahkeme Kural'a uyarıcı madde kullanma suçundan verdiği 10 aylık hapis cezasının açıklanmasına karar verdi. Ahmet Kural'ın avukatı Yiğit Beşok,' Bu dava 13 yıl öncesine ait. Eski bir usul davasıdır yargılama eksik yapılmıştır ve bu nedenle istinaf incelemesi yapılması için karara itiraz edeceğiz' dedi.

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        Haberler Magazin SON DAKİKA: Ahmet Kural'ın 13 yıllık davasında yeni gelişme! Hükmü verildi
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