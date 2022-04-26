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    • Magazin
    • 26.04.2022 10:09
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    • 26.04.2022 10:13
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    Tarık Mengüç'e Kadir Şeker soruşturması! Sosyal medya paylaşımı başına dert oldu

    Tarık Mengüç'ün sosyal medya paylaşımı başına dert oldu. Konya’da Kadir Şeker’in kadına şiddeti önlemek için harekete geçtiği esnada Özgür Duran’ın öldürülmesiyle ilgili sosyal medya hesabından yorum yapan ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, Özgür Duran’ın annesi tarafından savcılığa ihbar edildi. Tarık Mengüç o yorumda, ‘Kadın döven erkek. Senin erkekliğine tüküreyim. Kendin gibi gencecik bir kardeşimizi yaktın" cümleleri kullandı.

    Tarık Mengüç’e Kadir Şeker soruşturması!

    Tarık Mengüç'ün sosyal medya paylaşımı başına dert oldu. Konya'da Kadir Şeker'in kadına şiddeti önlemek için harekete geçtiği esnada Özgür Duran'ın öldürülmesiyle ilgili sosyal medya hesabından yorum yapan ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, Özgür Duran'ın annesi tarafından savcılığa ihbar edildi.

    5 Şubat 2020 tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Piri Reis Parkı'nda Ayşe Dırla adındaki kadını darp ederken Kadir Şeker tarafından engel olunurken ölen Özgür Duran'la ilgili geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşımlar yapıldı.

    TARIK MENGÜÇ'E KADİR ŞEKER SORUŞTURMASI
    Şarkıcı Tarık Mengüç de Şeker'in yaşadığı olayla ilgili sosyal medya hesabında bir yorum yaptı. Yorumda, "Oh ne güzel, Bütün erkekler gelsin kadın dövsün kimse karışmasın. Senin erkekliğine tüküreyim."

        "Kendin gibi gencecik bir kardeşimizi yaktın" cümleleri kullandı. Duran'ın annesi Mübeyyen Güner, oğlu hakkında yapılan olumsuz yorumlarla ilgili adli makamlara başvurarak şikayetçi oldu. Tarık Mengüç hakkında, soruşturma başlatıldı.

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        Haberler Magazin Tarık Mengüç'e Kadir Şeker soruşturması! Sosyal medya paylaşımı başına dert oldu
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