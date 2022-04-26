Tarık Mengüç'e Kadir Şeker soruşturması! Sosyal medya paylaşımı başına dert oldu

TARIK MENGÜÇ'E KADİR ŞEKER SORUŞTURMASI

Şarkıcı Tarık Mengüç de Şeker'in yaşadığı olayla ilgili sosyal medya hesabında bir yorum yaptı. Yorumda, "Oh ne güzel, Bütün erkekler gelsin kadın dövsün kimse karışmasın. Senin erkekliğine tüküreyim."