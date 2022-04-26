Özge Özpirinçci'nin kutlamaya katılmama nedeni ortaya çıktı! Yakamoz S-245 dizisi setinde kriz! Meğer olay çıkarmış ve davalık olmuş...

Özge Özpirinçci'nin, dijital platformda yayınlanan, denizaltına sığınan bir grup insanın hayatta kalabilmek için verdikleri mücadeleyi konu alan 'Yakamoz S-245' dizisinin kutlama yemeğine neden katılmadığı ortaya çıktı.
Yönetmenler Tolga Karaçelik ve Umut Aral ile oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ, Meriç Aral, Onur Ünsal, Ecem Uzun, Ersin Arıcı ve Hakan Salınmış, 'Yakamoz S-245' dizisinin yayına girişini bir yemekle kutladı.
Geçtiğimiz hafta Maslak'ta basına kapalı olarak gerçekleşen davette hep birlikte kamera karşısına geçen ekibin arasında Özge Özpiriçci yoktu. Dizinin yapımcısının, ünlü oyuncuya dava açtığı öğrenildi.