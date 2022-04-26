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    • Magazin
    • 26.04.2022 10:54
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    • 26.04.2022 10:58
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    Özge Özpirinçci'nin kutlamaya katılmama nedeni ortaya çıktı! Yakamoz S-245 dizisi setinde kriz! Meğer olay çıkarmış ve davalık olmuş...

    Özge Özpirinçci ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrol paylaştığı Yakamoz S-245 dizisinin setinde büyük bir kriz yaşandı. Özge Özpirinçci'nin kutlama yemeğine katılmama nedeni ortaya çıktı! İddiaya göre Özge Özpirinçci dizi setinde olay çıkarmış, yaşananların ardından ise dizinin yapımcısı Onur Güvenatam ünlü oyuncuya dava açmış. İşte detaylar...

    Büyük kriz! Sette olay çıkaran Özge davalık oldu

    Özge Özpirinçci'nin, dijital platformda yayınlanan, denizaltına sığınan bir grup insanın hayatta kalabilmek için verdikleri mücadeleyi konu alan 'Yakamoz S-245' dizisinin kutlama yemeğine neden katılmadığı ortaya çıktı.

    Yönetmenler Tolga Karaçelik ve Umut Aral ile oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ, Meriç Aral, Onur Ünsal, Ecem Uzun, Ersin Arıcı ve Hakan Salınmış, 'Yakamoz S-245' dizisinin yayına girişini bir yemekle kutladı.

    Geçtiğimiz hafta Maslak'ta basına kapalı olarak gerçekleşen davette hep birlikte kamera karşısına geçen ekibin arasında Özge Özpiriçci yoktu. Dizinin yapımcısının, ünlü oyuncuya dava açtığı öğrenildi.

        Hürriyet'in haberine göre Özpirinçci, dizinin kutlama yemeğine katılmadı, sebebi ise dizinin yapımcısı Onur Güvenatam tarafından dava edilmesi. Söz konusu haberde yaşananlar şöyle aktarıldı:

        İddia o ki, Özge çekimler sırasında ciddi bir sorun çıkarıyor. Set aksıyor, çekimler uzuyor, planlanan gün, planlanan yerde o sahneler çekilemiyor. Çıkan olaylar sonrasında iki isim orta yolu bulamayınca Onur Güvenatam, Özge'yi mahkemeye veriyor.

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