Beta lakabıyla bilinen rapçi Berk Bayındır’ın şüpheli ölümü! Kız arkadaşının ifadesine başvuruldu: “Fark edince arkasından koştum...”

"Beta" lakabıyla tanınan rapçi Berk Bayındır, bu sabah İstanbul Kâğıthane'de yaşadığı rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti.
İddiaya göre 4 gündür kız arkadaşı S. E ile birlikte kalıyordu. Ünlü isim sabah saat 08.00 sıralarında kaldığı 285 numaralı dairenin balkonundan aşağıya düştü. Kanlar içerisinde kalan Bayındır vefat etti.
"DÜŞERKEN GÖRDÜM"
Sabah'ta yer alan habere göre; yaşanan olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ön çalışmada, görgü tanıklarının bilgisine başvuruldu.