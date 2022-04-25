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    • Magazin
    • 25.04.2022 22:03
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    • 25.04.2022 22:03
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    Beta lakabıyla bilinen rapçi Berk Bayındır’ın şüpheli ölümü! Kız arkadaşının ifadesine başvuruldu: “Fark edince arkasından koştum...”

    "Dokuz", "Pişti", "Aldattın di mi?" gibi şarkılarıyla tanınan Beta lakaplı Berk Bayındır, kaldığı rezidansın 8. katından düşerek vefat etti. Ölüm haberiyle hayranlarını şoke eden Berk Bayındır’ın bipolar bozukluk hastalığı olduğu öne sürüldü. Polisin, Bayındır'ın intihar ettiği üzerinde durduğu öğrenilirken dosyaya "Şüpheli ölüm" olarak giren olayla ilgili araştırmanın devam ettiği dosyanın Asayiş Şube Müdürlüğü'ne devredildiği belirtildi. Konuyla ilgili Bayındır İle aynı evde olan kız arkadaşı ifadesinde “Garip hareketler yapıyordu. Balkona çıktığımda, onu düşerken gördüm” dediği öne sürüldü. İşte detaylar...

    Kız arkadaşının ifadesine başvuruldu: “Arkasından koştum...”

    "Beta" lakabıyla tanınan rapçi Berk Bayındır, bu sabah İstanbul Kâğıthane'de yaşadığı rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti.

    İddiaya göre 4 gündür kız arkadaşı S. E ile birlikte kalıyordu. Ünlü isim sabah saat 08.00 sıralarında kaldığı 285 numaralı dairenin balkonundan aşağıya düştü. Kanlar içerisinde kalan Bayındır vefat etti.

    "DÜŞERKEN GÖRDÜM"
    Sabah'ta yer alan habere göre; yaşanan olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ön çalışmada, görgü tanıklarının bilgisine başvuruldu.

        Görgü tanıklarının Bayındır'ı düşerken gördüklerini alt katlardaki balkonların parmaklıklarına çarparak yere düştü dedikleri öne sürüldü.

        Polis, Berk Bayındır, düşerken aynı evde olan kız arkadaşı S.E.'nin de ifadesine başvurdu. S.E.'nin 4 gündür beraber kalıyorduk, sabah uyandığında değişik hareketler yapmaya başlamıştı. Sonra balkona çıktığını gördüm, aşağı doğru sarktığını fark edince arkasından koştum düşerken gördüm" dediği ileri sürüldü.

        Berk Bayındır'ın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis ekiplerinin, bipolar bozukluk hastalığı da olduğu belirtilen Berk Bayındır'ın intihar ettiği üzerinde durduğu öğrenildi.
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            Haberler Magazin Beta lakabıyla bilinen rapçi Berk Bayındır’ın şüpheli ölümü! Kız arkadaşının ifadesine başvuruldu: “Fark edince arkasından koştum...”
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