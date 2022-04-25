Beta lakabıyla bilinen rapçi Berk Bayındır’ın şüpheli ölümü! Kız arkadaşının ifadesine başvuruldu: “Fark edince arkasından koştum...”

Polis, Berk Bayındır, düşerken aynı evde olan kız arkadaşı S.E.'nin de ifadesine başvurdu. S.E.'nin 4 gündür beraber kalıyorduk, sabah uyandığında değişik hareketler yapmaya başlamıştı. Sonra balkona çıktığını gördüm, aşağı doğru sarktığını fark edince arkasından koştum düşerken gördüm" dediği ileri sürüldü.