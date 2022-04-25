Pılını pırtını topladı gidiyor! Kara haber tez duyuldu çifte veda! Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda 9,5 büyüklüğünde deprem!

ENGİN ALTAN DÜZYATAN DA GİDİYOR

Diziye bir başrol oyuncusunun daha veda edeceği konuşuluyor. Oruç Reis'i canlandıran Engin Altan Düzyatan, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'ndan ayrılan diğer isim olacak.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN KİMDİR?

Engin Altan Düzyatan 26 Temmuz 1979 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Büyük dedeleri Balkan Türklerinden olan Engin Altan Düzyatan, 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne girdi. 2001 yılında mezun olduktan sonra İstanbul'a oyunculuk için geldiği yıllarda Kenter ve DOT Tiyatrosu'nda görev almış, ayrıca Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda bir oyun yönetmiştir. Hazal Kaya ve Naz Elmas ile birlikte Beymen Club'ın 2010 koleksiyonu çekimlerinde yer almıştır.

Yeditepe İstanbul, Koçum Benim, Bir Bulut Olsam, Kapalıçarşı, Son, Yol Ayrımı, Cinayet gibi televizyon dizilerinin yanı sıra Cennet, Romantik Komedi, Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda, Bir Avuç Deniz, New York'ta Beş Minare, Anadolu Kartalları, Bu İşte Bir Yalnızlık Var gibi birçok yapımda yer alan sanatçı, ayrıca 1 Milyon Canlı Para isimli yarışma programının sunuculuğunu yapmıştır.