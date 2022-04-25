Pılını pırtını topladı gidiyor! Kara haber tez duyuldu çifte veda! Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda 9,5 büyüklüğünde deprem!

TRT1'in iddialı yapımları arasında yer alan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda kriz çıktı. ES Film imzalı, ilk bölümü 16 Eylül 2021 tarihinde yayınlanmaya başlayan dizide sezon sonu için geri sayım sürerken oyuncu kadrosundaki çatlak gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde Pelin Akil'in kadrodan ayrılacağının duyulması izleyiciyi şoke etmişti. Dizide bir başrol oyuncusunun daha veda edeceği konuşuluyor. İddiaya göre Oruç Reis'i canlandıran Engin Altan Düzyatan da ayrılacak. İşte detaylar...
Yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın üstlendiği Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin senaryosunu da Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in birlikte kaleme alıyor. Diziye iki başrol oyuncusunun vedası damga vurdu.
İKİ AYRILIK BİRDEN YAŞANACAK
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Isabel'i canlandıran Pelin Akil diziye veda edecek.
ENGİN ALTAN DÜZYATAN DA GİDİYOR
Diziye bir başrol oyuncusunun daha veda edeceği konuşuluyor. Oruç Reis'i canlandıran Engin Altan Düzyatan, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'ndan ayrılan diğer isim olacak.
ENGİN ALTAN DÜZYATAN KİMDİR?
Engin Altan Düzyatan 26 Temmuz 1979 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Büyük dedeleri Balkan Türklerinden olan Engin Altan Düzyatan, 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne girdi. 2001 yılında mezun olduktan sonra İstanbul'a oyunculuk için geldiği yıllarda Kenter ve DOT Tiyatrosu'nda görev almış, ayrıca Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda bir oyun yönetmiştir. Hazal Kaya ve Naz Elmas ile birlikte Beymen Club'ın 2010 koleksiyonu çekimlerinde yer almıştır.
Yeditepe İstanbul, Koçum Benim, Bir Bulut Olsam, Kapalıçarşı, Son, Yol Ayrımı, Cinayet gibi televizyon dizilerinin yanı sıra Cennet, Romantik Komedi, Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda, Bir Avuç Deniz, New York'ta Beş Minare, Anadolu Kartalları, Bu İşte Bir Yalnızlık Var gibi birçok yapımda yer alan sanatçı, ayrıca 1 Milyon Canlı Para isimli yarışma programının sunuculuğunu yapmıştır.