Adı Sevgi dizisi 7. bölüm fragmanı ile nefes kesti. Zeynep'in hastanede yaşam mücadelesi vermesi herkesi ağlattı. Başta Volkan olmak üzere Elif öğretmen ve Emir Baykara göz yaşlarına boğuldu. 'Benim kaybedek neyim kaldı, Zeynep öldü' diyen Volkan Emir Baykara'dan kurtulamadı. Emir Baykara Volkan'a silahı doğrulttu ve silah patladı. Peki ADI SEVGİ VOLKAN ÖLDÜ MÜ? Mert Doğan Adı Sevgi dizisinden ayrıldı mı, neden? Mert Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli?
ADI SEVGİ VOLKAN ÖLDÜ MÜ?
Adı Sevgi 7. bölüm fragmanında Emir Baykara ve Volkan'ın karşı karşıya geldiği görüldü.
'Benim buraya bir dahaki gelişimde...' diyen Volkan sözünü bitiremedi.
Emir Baykara Volkan'a 'Bir daha gelişin olmayacak' dedi ve silahını doğrulttu.
Volkan'ın ölüp ölmediği yeni bölümde netleşecek.
ADI SEVGİ'NİN VOLKAN'I MERT DOĞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Mert Doğan 1995 yılında İzmir ilimizde dünyaya geldi. Türkiye onu son olarak Avlu dizisinden hatırlıyor. Sonrasında ise Babil dizisinde yer alarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
Doğan şimdi de Adı Sevgi dizisinde başrol oyuncusu olarak yer alacaktır. Özlem Oğuz menajerlik ile çalışan Mert Doğan Akdeniz Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Art Academy'de de oyunculuk dersleri alan Mert Doğan Şahmaran, Babil, Avlu ve Çarpışma gibi dizilerde rol almıştır.
Mert Doğan oyunculuktan önce tiyatro ile ilgilenmiştir.
Özellikle Mert Doğan Çarpışma ve Avlu dizileri ile tanınmış olsa da kariyerinin en önemli rolünü Adı Sevgi dizisinde kapmıştır.