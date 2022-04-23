Yıldız Tilbe harekete geçti! Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto’ya mahkemeden kötü haber geldi! Konuşurlarsa hapis cezası alacaklar...

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde suç duyurusu dilekçesini savcılığa sunmadan önce hakkındaki iddialarla ilgili basın açıklaması yapan Yıldız Tilbe, "Hayatında duymadığım küfürler duydum. Ne annem, ne babam, ne vücudum, ne kişiliğim, ne sanatım hiçbir şey bırakmadılar. O yüzden çok gücüme gitti. Aslında geçecektim bu olayı ama bu kadar hakareti neden yiyeyim ki? İnsanı savunduğum için mi? 'Çocukları, yaşlıları köpekler parçalamasın' dediğim için mi? Ben hayvan düşmanı değilim" ifadelerini kullanmıştı.