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    • Magazin
    • 24.04.2022 01:46
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    • 24.04.2022 01:46
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    Yıldız Tilbe harekete geçti! Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto’ya mahkemeden kötü haber geldi! Konuşurlarsa hapis cezası alacaklar...

    Sokak köpeklerine ilişkin paylaşımı nedeniyle tepki çeken sanatçı Yıldız Tilbe, kendisi hakkında yapılan bazı yorumları affetmedi. Tilbe, bir televizyon programında kendisinin kişilik haklarına saldırdığı iddiasıyla sunucular Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında konuşmama kararı aldırdı. Sunucular 1 ay boyunca Tilbe halkında konuşurlarsa hapis cezasına çarptırılacaklar. İşte detaylar...

    İHA
    Yıldız Tilbe affetmedi! Mahkeme kararını verdi

    Sanatçı Yıldız Tilbe, 12 Mart'ta sosyal medya hesabından sokak köpekleri ilgili paylaşımlarda bulunmuş, paylaşımlarında 'saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya' ifadelerini kullanmıştı.

    Paylaşım sonrası bazı hayvan severler ile hayvan haklarını koruyan kurumlar, Yıldız Tilbe hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunurken, Tilbe'de kendisine hakaret edildiğini iddia ederek aralarında ünlülerin de bulunduğu 26 kişi 11 kurum hakkında şikayette bulunmuştu.

    KORUMA KARARI TALEP ETTİ
    Yıldız Tilbe, kendisi üzerinden gündem oluşturduklarını, konuyu köpürttüklerini ve kendisine 'cahil kadın, hayvan düşmanı, akıl sağlığı bozuk, sen geber' şeklinde söylemlerde bulunduklarını iddia ederek sunucular Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında korunma talebinde bulundu.

        KARARA UYULMAZSA ZORLAMA HAPİS UYGULANACAK
        Talebi değerlendiren mahkeme, davalılar Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'nun 1 ay süreyle Yıldız Tilbe'ye yönelik şiddet tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamalarına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemelerine hükmetti.

        Mahkeme ayrıca, 3 sunucunun karara uymaması halinde 3 günden 10 güne kadar 'zorlama hapis' uygulanmasına karar verdi.

        NE OLMUŞTU?
        Geçtiğimiz günlerde suç duyurusu dilekçesini savcılığa sunmadan önce hakkındaki iddialarla ilgili basın açıklaması yapan Yıldız Tilbe, "Hayatında duymadığım küfürler duydum. Ne annem, ne babam, ne vücudum, ne kişiliğim, ne sanatım hiçbir şey bırakmadılar. O yüzden çok gücüme gitti. Aslında geçecektim bu olayı ama bu kadar hakareti neden yiyeyim ki? İnsanı savunduğum için mi? 'Çocukları, yaşlıları köpekler parçalamasın' dediğim için mi? Ben hayvan düşmanı değilim" ifadelerini kullanmıştı.

            "İnsana zarar veren hiçbir canlının yaşama hakkı yoktur" diyen şarkıcı, "Ne olursa olsun öncelik insanın olmalıdır. İnsan hayatı kutsaldır diye düşünüyorum. Hayvanlara da merhamet edilmelidir. Yazık onlara da, onlara da günah. Niye insanları parçalasınlar, niye öldürülsünler. Eğitimli olsunlar, evcil olsunlar, bakılsınlar böyle düşünüyorum. Başka bir niyetim yoktu" şeklinde konuşmuştu.
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