Oğlum'un Demet'i Canan Ergüder'den korkutan itiraf! Eşi Kenan Ece ile yaşadığı korkunç olayı anlattı “Ölümden döndük”

Geçtiğimiz yıl meme kanserini atlatan 44 yaşındaki oyuncu Canan Ergüder, sağlığına kavuştu. Şimdilerde Oğlum dizisinde canlandırdığı Demet karakteriyle izleyici karşısına çıkan Canan Ergüder, katıldığı bir programda eşi Kenan Ece ile başından geçen bir olayı anlattı.
"ÖLÜMDEN DÖNDÜK!"
'İbrahim Selim İle Bu Gece' programına konuk olan Ergüder, geçtiğimiz senelerde eşi Kenan Ece ile birlikte Bozcaada'ya giderken yaşadığı korkunç olaydan şöyle bahsetti:
"Yolda yağmura yakalandık. Biz otomobilin içinde saplanıp, kaldık. Arabanın içi su dolmaya başladı. Kenan manevra yapmasa durum kötü olabilirdi. Telefonla jandarmaya ulaşmaya çalıştık, çekmedi. Kenan'ın annesini aradık, o da jandarmayı arayıp, haber verdi. Bizi onlar çıkardı."
"BU HAYAT ÖYLE GEÇMEZ"
İşte Canan Ergüder'in açıklamalarından öne çıkan diğer kısımlar;
* İyiyim, 6. tetkiklerim yapıldı. Her şey yolunda.
* Hastalık döneminde, 'Sen zaten çok güçlüsün' sözünü duymaktan yoruldum. 'Güçlü olmak istemiyorum' dediğim anlar oldu. Fakat çocuğum olduğu için hemen tekrar ayağa kalktım. Depresyonda çok kalamadım. Bu hayat öyle geçmez çünkü...