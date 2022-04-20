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    • Magazin
    • 21.04.2022 08:57
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    • 21.04.2022 08:58
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    İtalyan şef Danilo'nun yeni sevgilisi Eda Alkaya mı? Danilo Zanna neden boşandı? Eda Alkaya kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

    Danilo Zanna'nın yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Eda Alkaya hakkında aramalar hız kazandı. Geçen yıl eşinden ayrılan Danilo Zanna'nın hayatında yeni biri olduğu ileri sürülüyor. Bu kişinin de Eda Alkaya olduğu söyleniyor. Peki, Eda Alkaya kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Danilo Zanna'nın yeni sevgilisi Eda Alkaya mı? Danilo Zanna neden boşandı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Eda Alkaya kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

    Eda Alkaya hakkında aramalar yoğunluk kazandı. İtalyan Şef Danilo Zanna ile aşk yaşadıkları iddia edilen Eda Alkaya'nın hayatı hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. Eşi Tuğçe Demirbilek ile yollarını ayıran Danilo Zanna'nın geçtiğimiz günlerde 40'ıncı yaş gününde Eda Alkaya ile birlikte olduğu iddia edildi. Peki, Eda Alkaya kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Danilo Zanna'nın yeni sevgilisi Eda Alkaya mı? Danilo Zanna neden boşandı? İşte tüm detaylar...

    2012 yılında evlenen 'Masterchef Türkiye' yarışmasının sempatik şefi Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek, 2013'te oğulları Zeno Tibet'i kucaklarına almış, ancak geçtiğimiz yaz tatilinden sonra mutluluklarına gölge düşmüştü.

    Boşanma kararı alan çiftten Danilo Zanna, Etiler'de birlikte yaşadıkları konuttan taşınarak ayrı bir eve çıkmıştı.

    Boşanma haberlerinin ardından ünlü şef, konuyla ilgili sessizliğini bozmuştu. Instagram hesabından yazılı bir açıklama yapan Danilo Zanna, basın mensuplarından yıpranmamaları için ricada bulunmuştu.

    Bütün bu yaşananlarından ardından Tuğçe Demirbilek, sosyal medya hesabından "Hiçbir şeye şaşırma. Hakikatin de insanların da iki yüzü vardır" notunu paylaştı. Tuğçe Demirbilek'in bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları tarafından ünlü şef Danilo Zanna'ya bir gönderme olarak yorumlandı.

    Dokuz yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten geçtiğimiz yıl tek celsede boşanan Danilo Zanna'nın yeni aşka yelken açtığı iddia edildi. Snob Magazin'in haberine göre, Danilo Zanna'nın yeni sevgilisinin adı Eda Alkaya.

        Geçtiğimiz günlerde 40'ıncı yaşını görkemli bir partiyle kutlayan Danilo Zanna'ya, kız arkadaşı Eda Alkaya'nın da eşlik ettiği ortaya çıktı.

        'MasterChef Türkiye' yarışmasından elenen Pelin Zaman, Tuğçe Demirbilek ile dokuz yıllık evliliği tek celsede biten jüri üyesi Danilo Zanna ile aşk yaşadığı dedikodusuna dair açıklama yapmıştı. Sosyal medya hesabından zaman zaman şarkıcı sevgilisi Gökhan Akar ile paylaşımlar yapan Pelin Zaman, bir takipçisinin "Danilo Şef ile aşk yaşadığınız doğru mu?" sorusuna, "Aşk yaşıyorum evet ama Gökhan Akar'la" yanıtını verdi.

        EDA ALKAYA KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

        Eda Alkaya hakkında internet üzerinde pek fazla bilgi yer almıyor. Üniversite öğrencisi ve 1996 doğumlu olduğu iddia ediliyor.
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        Haberler Magazin İtalyan şef Danilo'nun yeni sevgilisi Eda Alkaya mı? Danilo Zanna neden boşandı? Eda Alkaya kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
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