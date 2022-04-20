Survivor Nagihan Karadere bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Nagihan Karadere’nin memleketi...

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor'ın 19 Nisan Salı akşamı yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Eleme sonucu Yağmur'un veda ettiği bölüme Nagihan Karadere ile Hikmet Tuğsuz, arasında yaşanan gerginlik damga vurdu.