Survivor Nagihan Karadere bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Nagihan Karadere’nin memleketi...
Survivor Nagihan Karadere bakın aslen nereliymiş! Survivor All Star 2022 yarışmasında yer alan Nagihan Karadere, yayınlanan son bölümün ardından gündem oldu. Ödül oyununda gönüllüler takımından Hikmet Tuğsuz, oyun sonrası atış yapmaya devam eden Nagihan'ı uyarınca sinirler gerildi. Nagihan'ın sözleri sonrası tansiyon iyice yükseldi. İki yarışmacı sosyal medyada kısa sürede gündem olurken Nagihan Karadere'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Sergilediği performansla beğeni toplayan yarışmacı hakkında araştırma yapanlar "Nagihan Karadere aslen nereli?" sorusunun yanıtı öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Nagihan Karadere'nin memleketi...
20.04.2022 01:26 - Son Güncelleme: 20.04.2022 01:54
Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor'ın 19 Nisan Salı akşamı yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Eleme sonucu Yağmur'un veda ettiği bölüme Nagihan Karadere ile Hikmet Tuğsuz, arasında yaşanan gerginlik damga vurdu.
Bunun üzerine iki yarışmacı sosyal medyada kısa sürede gündem olurken Nagihan Karadere'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Sergilediği performansla beğeni toplayan yarışmacı hakkında araştırma yapanlar "Nagihan Karadere aslen nereli?" sorusunun yanıtı öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi.