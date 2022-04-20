RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Serenay Sarıkaya atipik psikoz hastalığı olan sapığıyla uzlaşmadı! "Allah katında eş kılındığımızı hissediyorum" diyerek saldırmıştı

Serenay Sarıkaya atipik psikoz hastalığı olan sapığıyla uzlaşmadı! "Allah katında eş kılındığımızı hissediyorum" diyerek saldırmıştı

Serenay Sarıkaya atipik psikoz hastalığı olan sapığıyla uzlaşmadı! "Allah katında eş kılındığımızı hissediyorum" diyerek saldırmıştı ünlü oyuncuya... Serenay Sarıkaya'nın otomobiline saldırarak evine girmeye çalışan 26 yaşındaki Tayfur Demirtaş hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sarıkaya; hakkında atipik psikoz yani gerçek dünyadan bağını koparmış kişilik raporu verilen Tayfur Demirtaş ile uzlaşma teklifini reddetti. Bu gelişme üzerine Tayfur Demirtaş hakkında 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma ve tehdit' suçlarından dava açılırken, genç adama akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanması talebinde bulunuldu.

20.04.2022 09:09 - Son Güncelleme: 20.04.2022 09:26
Serenay Sarıkaya atipik psikoz hastalığı olan sapığıyla uzlaşmadı! Allah katında eş kılındığımızı hissediyorum diyerek saldırmıştı

"Allah katında eş kılındığımızı hissediyorum" diyerek saldırmıştı... Serenay Sarıkaya atipik psikoz hastalığı olan sapığıyla uzlaşmadı!

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Serenay Sarıkaya atipik psikoz hastalığı olan sapığıyla uzlaşmadı! Allah katında eş kılındığımızı hissediyorum diyerek saldırmıştı

Serenay Sarıkaya, şoförüyle Etiler'deki evine girerken takıntılı hayranı tarafından saldırıya uğramıştı. Sarıkaya, polise şikayette bulunmuştu. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli, emniyette verdiği ifadesinde Sarıkaya ile ruh eşi olduklarını belirterek "Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyor ve düşünüyorum" demişti.

Serenay Sarıkaya atipik psikoz hastalığı olan sapığıyla uzlaşmadı! Allah katında eş kılındığımızı hissediyorum diyerek saldırmıştı

İfadesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen şüpheli, akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınmasına karar verilmişti.

Yaklaşık 1 ay gözlem altında tutulan şüphelinin, akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edildi.

Serenay Sarıkaya atipik psikoz hastalığı olan sapığıyla uzlaşmadı! Allah katında eş kılındığımızı hissediyorum diyerek saldırmıştı

DOSYA UZLAŞTIRMA SAVCILIĞINA GÖNDERİLDİ

Bunun üzerine soruşturmaya bakan Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu, dosyanın Uzlaştırma Savcılığı'na gönderilmesine hükmetti. Serenay Sarıkaya'ya ile halen gözlem altında tutulan şüphelinin avukatına tebligat gönderilerek uzlaşmak isteyip istemediği soruldu.

Serenay Sarıkaya atipik psikoz hastalığı olan sapığıyla uzlaşmadı! Allah katında eş kılındığımızı hissediyorum diyerek saldırmıştı

Soruşturma tamamlandı. Sarıkaya; hakkında atipik psikoz yani gerçek dünyadan bağını koparmış kişilik raporu verilen Tayfur Demirtaş ile uzlaşma teklifini reddetti. Bu gelişme üzerine Tayfur Demirtaş hakkında 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma ve tehdit' suçlarından dava açılırken, genç adama akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanması talebinde bulunuldu. Dava, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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