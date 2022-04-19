"25 yıldır ödüyorum artık yaşlandım" diyen Hale Soygazi’nin eşi Murat Belge’den eski eşe nafaka davası!

''25 YILDIR ÖDÜYORUM ARTIK YAŞLANDIM''

Sabah'ın haberine göre; İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran yazar Murat Belge dilekçesinde ''25 yıldır her ay bin 400 dolar nafaka ödüyorum ama artık yaşlandım. Nafakanın kaldırılmasını aksi halde TL'ye çevrilip makul bir fiyat üzerinden ödeme yapılmasını talep ediyorum'' diyerek dava açtı.

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