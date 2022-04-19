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    • Magazin
    • 19.04.2022 16:23
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    • 19.04.2022 16:25
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    "25 yıldır ödüyorum artık yaşlandım" diyen Hale Soygazi’nin eşi Murat Belge’den eski eşe nafaka davası!

    "25 yıldır ödüyorum artık yaşlandım" diyen Hale Soygazi’nin eşi Murat Belge, 1997 yılında boşandığı eski Mahmure Taciser Ulaş'a nafaka davası açtı. "Nafakanın kaldırılmasını aksi halde TL’ye çevrilip makul bir fiyat üzerinden ödeme yapılmasını talep ediyorum’’ diyen akademisyen ve yazar Murat Belge, soluğu mahkemede aldı.

    Hale Soygazi’nin eşi Murat Belge’den eski eşe nafaka davası!

    Sinema sanatçısı Hale Soygaz 2006 yılında akademisyen ve yazar Murat Belge ile evlendi. Murat Belge, 1997 yılında boşandığı eski Mahmure Taciser Ulaş'a aylık bin 400 dolar nafaka ödemeye devam ediyor.

    Nafakanın kaldırılmasını isteyen Belge, tekrardan mahkemeye başvurdu.

    ''25 YILDIR ÖDÜYORUM ARTIK YAŞLANDIM''
    Sabah'ın haberine göre; İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran yazar Murat Belge dilekçesinde ''25 yıldır her ay bin 400 dolar nafaka ödüyorum ama artık yaşlandım. Nafakanın kaldırılmasını aksi halde TL'ye çevrilip makul bir fiyat üzerinden ödeme yapılmasını talep ediyorum'' diyerek dava açtı.

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    Haberler Magazin "25 yıldır ödüyorum artık yaşlandım" diyen Hale Soygazi’nin eşi Murat Belge’den eski eşe nafaka davası!
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