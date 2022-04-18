Seda Ocak ne zaman evlendi, eşi kim? Survivor Seda Ocak kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Survivor Seda ile Sema ikiz mi?

Spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı. Milli takımda Balkan Şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı. Yarışmaya daha önce katılan Sema Aydemir'in ikiz kardeşi olan Seda Ocak, Survivor'a katılması ile ilgili olarak ise şu sözleri paylaştı, "Survivor'a hazırlık aşamasında günde 2 antrenman yaptık. Zorlandık ama değdi. Gözümün kara olmasının parkurlarda işe yarayacağını düşünüyorum. Canım tatlı değildir, hırsıma da güveniyorum."

SURVİVOR SEDA VE SEMA KARDEŞ Mİ, İKİZ Mİ?



Survivor 2022 yarışmasında yer alan Seda Aydemir ve Sema Aydemir ikiz kardeştirler. Seda ve Sema ikizdirler fakat tek yumurta ikizi mi yoksa çift yumurta ikizi mi net bilgi yer almıyor.