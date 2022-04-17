17 Nisan 2022 3. eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı, kim elendi? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 17 Nisan dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sorusu oldukça merak ediliyor. TV8 ekranlarının sevilen ve izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran yarışma programı Survivor bütün hızı ile devam ediyor. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu bu akşam oynanacak ve kaybeden takımdan yeni eleme adayı çıkacak. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 17 Nisan 2022 3. eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı? İşte detaylar...