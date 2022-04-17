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    • 18.04.2022 09:27
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    • 18.04.2022 09:28
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    17 Nisan 2022 3. eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı, kim elendi? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

    Survivor'da bugün eleme adayı kim? İlk iki eleme adayı Evrim Keklik ve Ayşe Yüksel olmuştu. TV8'in fenomen yarışmasında yine heyecan dolu bir oyun vardı ve dokunulmazlığı almak isteyen hem Ünlüler hem de Gönüllüler takımları büyük bir mücadele sergiledi. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 17 Nisan 2022 3. eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Nisan 2022 3. eleme adayı kim oldu?

    Survivor 17 Nisan dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sorusu oldukça merak ediliyor. TV8 ekranlarının sevilen ve izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran yarışma programı Survivor bütün hızı ile devam ediyor. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu bu akşam oynanacak ve kaybeden takımdan yeni eleme adayı çıkacak. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 17 Nisan 2022 3. eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı? İşte detaylar...

    SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

    Kıran kırana rekabetin ön planda olduğu Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımı, haftanın kritik üçüncü dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Oyun sonunda kazanan büyük bir ödülün de sahibi oluyor.

    Mücadelede kadınlar yarışını 8-3 ünlüler kazandı. Ancak oyunun kazananı henüz belli değil.

        SURVİVOR ELEME ADAYLARI

        Survivor'da yokluk adasına gidecek 3. isim belli olur olmaz haberimizde yer alacak...



        İlk iki eleme adayı Evrim Keklik ve Ayşe Yüksel olmuştu...
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        Haberler Magazin 17 Nisan 2022 3. eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı, kim elendi? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
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