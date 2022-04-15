Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugün birinci kim oldu? 15 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı? 15 Nisan puan durumu!

TV8 ekranlarının ssıkı takip edilen yarışması Zuahl Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta birbirinden ilginç gelişmeler yaşandı. TV8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programını sunan güzel sunucu Çarşamba günü aniden baygınlık geçirdi. Öte yandan bugün cuma gününün gelmesiyle birlikte final heyecanı yaşanmaya başlandı. Bu hafta 5 yarışmacı tüm hünerlerini gösterdi ve izleyicilerin gözleri haftanın birincisine çevrildi. Peki, 15 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta 15 bin TL ödülü kim aldı? İşte merak edilenler...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?
En yüksek puanı alan YUSUF bu haftanın birincisi oldu ve 15 BİN TL kazandı.
BU HAFTA NELER YAŞANDI? ZUHAL TOPAL'A NE OLDU, NEDEN BAYILDI?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında her gün farklı bir yarışmacı yemek yapıyor ve diğer yarışmacılar ev sahipliği yapana kişinin yemeklerini değerlendiriyor.
Her hafta 5 yeni yarışmacının katıldığı programda Cuma günü en çok puanı alan yarışmacı 15 bin TL'lik ödülü kazanıyor.