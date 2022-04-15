Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugün birinci kim oldu? 15 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı? 15 Nisan puan durumu!

BU HAFTA NELER YAŞANDI? ZUHAL TOPAL'A NE OLDU, NEDEN BAYILDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında her gün farklı bir yarışmacı yemek yapıyor ve diğer yarışmacılar ev sahipliği yapana kişinin yemeklerini değerlendiriyor.

Her hafta 5 yeni yarışmacının katıldığı programda Cuma günü en çok puanı alan yarışmacı 15 bin TL'lik ödülü kazanıyor.