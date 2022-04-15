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    • Magazin
    • 15.04.2022 20:46
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    • 15.04.2022 20:46
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    Yıldız Tilbe sokak köpekleri paylaşımı nedeniyle ifade verdi! "Ben kimseye hakaret etmedim”

    Yıldız Tilbe sokak köpekleri paylaşımı nedeniyle ifade verdi! Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sokak köpekleriyle ilgili yaptığı paylaşım sonrası bir kısım sosyal medya kullanıcısının desteğini alırken bir kısmı tarafından tepki görmüştü. Tilbe’ye tepki gösterenler, ünlü şarkıcı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Yıldız Tilbe ‘Suç işlemeye tahrik’ suçundan İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek ifade verdi. İşte detaylar...

    Sokak köpekleri paylaşımı nedeniyle ifade verdi!

    Sanatçı Yıldız Tilbe, 12 Mart'ta sosyal medya hesabından sokak köpekleri ilgili paylaşımlarda bulunmuş, paylaşımlarında "Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya" ifadelerini kullanmıştı.

    Paylaşım sonrası bazı hayvanseverler ile hayvan haklarını koruyan kurumlar, Yıldız Tilbe hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunurken, Tilbe de kendisine hakaret edildiğini iddia ederek aralarında ünlülerin de bulunduğu 26 kişi 11 kurum hakkında şikayette bulunmuştu.

    İFADE VERDİ
    Yıldız Tilbe'ye yapılan suç duyuruları üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. 'Suç işlemeye tahrik' suçundan hakkında soruşturma başlatılan Yıldız Tilbe İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade verdi.

        "İNSAN ÖLDÜREN KÖPEKLERİ ALIN DEDİM"
        Konuya ilişkin Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda açıklama yapan Yıldız Tilbe, şunları söyledi: "Köpekleri ortadan kaldırın dediğim için çok hakaret ettiler, sadece insan parçalayan köpekleri kaldırın dediğim için. Bu kadar hakareti hak etmediğimi düşünüyorum, bana bütün hakaret edenleri burada sevgili avukatım Handan Bakbak hanımefendiyle birlikte dava açmaya geldim, daha doğrusu dava açıldı, ifade vereceğim şimdi.

        Köpekler insanları yiyor, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Atatürk'ün, Osmanlı'nın, ölülerin, dirilerin, şehitlerin teslim ettiği topraklarda onların çocuklarını yiyor. Analarını, yaşlılarını yiyor, köpekler yiyor. Daha ne olmalı? Ben bilmiyorum daha ne olmalı. Ben kimseye hakaret etmedim. İnsan öldüren köpekleri alın dedim, bu suç ise buyurun, gidiyorum. Alsınlar beni içeri"

        Tilbe'nin avukatı Handan Bakbak ise, "Doğru önlemler alınsa, onlarla ilgili beslenme, barınma koşulları iyileştirilse hiç bunlar yaşanmayacak, böyle tepkiler de verilmeyecek'' ifadelerini kullandı.
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