Yıldız Tilbe sokak köpekleri paylaşımı nedeniyle ifade verdi! "Ben kimseye hakaret etmedim”

Sanatçı Yıldız Tilbe, 12 Mart'ta sosyal medya hesabından sokak köpekleri ilgili paylaşımlarda bulunmuş, paylaşımlarında "Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya" ifadelerini kullanmıştı.
Paylaşım sonrası bazı hayvanseverler ile hayvan haklarını koruyan kurumlar, Yıldız Tilbe hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunurken, Tilbe de kendisine hakaret edildiğini iddia ederek aralarında ünlülerin de bulunduğu 26 kişi 11 kurum hakkında şikayette bulunmuştu.
İFADE VERDİ
Yıldız Tilbe'ye yapılan suç duyuruları üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. 'Suç işlemeye tahrik' suçundan hakkında soruşturma başlatılan Yıldız Tilbe İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade verdi.