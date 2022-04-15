15 Nisan 2022 ilk eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Dokunulmazlığı kim aldı?

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Son olarak Ünlüler takımına veda eden Gizem Memiç oldu. Bu gelişmelerinden arkasından yeni haftada adaya veda edecek olan isim merak edilmeye başlandı. Programı ekranları başından takip edemeyen izleyiciler ise Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı sorusuna yanıt arıyor. Peki, 15 Nisan Survivor'da eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı? İşte merak edilenler...
15 NİSAN DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Soluk soluğa izlenen Survivor'da yarışmacılar, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı. Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım 3-2'lik skorla ÜNLÜLER takımı oldu.
ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor 2022 All Star'da'da haftanın ilk ada konseyinde ilk eleme adayı Evrim Keklik oldu.