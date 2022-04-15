15 Nisan 2022 ilk eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Dokunulmazlığı kim aldı?

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Son olarak Ünlüler takımına veda eden Gizem Memiç oldu. Bu gelişmelerinden arkasından yeni haftada adaya veda edecek olan isim merak edilmeye başlandı. Programı ekranları başından takip edemeyen izleyiciler ise Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı sorusuna yanıt arıyor. Peki, 15 Nisan Survivor'da eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı? İşte merak edilenler...