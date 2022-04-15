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    • Magazin
    • 15.04.2022 15:15
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    • 15.04.2022 15:15
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    Acun Ilıcalı çarşı pazarı karıştırmak için harekete geçti entrika akıyor! Survivor'da kart yeniden dağılıyor! Nisa ve Barış...

    Survivor 2022 All-Star, TV 8 ekranlarında macerasına devam ediyor. Daha önceki sezonlarda yarışmış iddialı yarışmacıların yer aldığı 2022 All-Star son haftalarda kadın erkek sayısı arasındaki eşitsizlik, haliyle arada oluşan güç dengesizliği yüzünden sık sık sosyal medyada eleştiriliyordu. Bu doğrultuda flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre ünlüler ve gönüllüler takımları karışıyor. İşin ilginç yanı da bu takımlardan birinde eski sevgililer Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı bir araya geliyor. İşte sosyal medyada ortaya atılan bu iddia ve yeni takımlar.

    Survivor’da kart yeniden dağılıyor!

    Acun Ilıcalı çarşı pazarı karıştırmak için harekete geçti hemen ifşalandı! Survivor'da kart yeniden dağılıyor! Nisa ve Barış... TV 8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor hakkında flaş bir iddia atıldı sosyal medyada. Son elemede ünlüler takımının sevilen yarışmacısı Gizem Memiç'in elenmesinin ardından takımlar arasında oluşan sayı dengesizliği nedeniyle, takımların karıştırılacağı iddia edildi. Ve karıştırılan takımlardan daha şimdiden entrika akıyor. İşte yeni Survivor hamlesi ve ifşa olan yeni takımlar.

    Survivor All Star 2022, diğer yıllara göre oyunların daha da zorlaştığı ve yeni uygulamaların getirildiği bir sezon oldu.

    Sürgün adası, yokluk adası derken yarışmacılar bu yıl epeyi zorlandı.

        Yavaş yavaş beklenmeyen isimlerin veda ettiği yarışmada değişim sinyalleri de verilmeye başlandı. Gizem'in elenmesiyle birlikte takımlar arasındaki denge bozuldu.

        Üzerine bir de, Adem'in dizinden sakatlanması takımların değiştirilmesini gündeme getirdi.

        Ada konseyinde bu konuya değinen Acun Ilıcalı, "İki takım arasında kadrosal değişim olmalı mı? Şu anda Adem'in sakatlığıyla bu biraz daha gündeme gelmiş oldu. Bu konuyla ilgili yeni bir bilgi vereceğim" açıklamasını yaptı.

            Bu arada haftalar önce de Acun Ilıcalı Instagram hesabında "Takımlar değişmeli mi?" anketi düzenlemişti. Takımların karışıp karışmayacağı merak edilirken diğer yandan da yeni takımların ifşa olduğu dedikodusu yayıldı.

            Kırmızı takım yarışmacılarının Batuhan, Parviz, Anıl, Gökhan, Ogeday, Sema, Merve, Sude, Ayşe ve Yağmur olduğu belirtildi. Mavi takımda ise Hikmet, Barış, Atakan, Berkan, Adem, Evrim, Seda, Nisa ve Nagihan'ın yer aldığı iddia edildi.
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