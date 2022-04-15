Acun Ilıcalı çarşı pazarı karıştırmak için harekete geçti entrika akıyor! Survivor'da kart yeniden dağılıyor! Nisa ve Barış...

Acun Ilıcalı çarşı pazarı karıştırmak için harekete geçti hemen ifşalandı! Survivor'da kart yeniden dağılıyor! Nisa ve Barış... TV 8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor hakkında flaş bir iddia atıldı sosyal medyada. Son elemede ünlüler takımının sevilen yarışmacısı Gizem Memiç'in elenmesinin ardından takımlar arasında oluşan sayı dengesizliği nedeniyle, takımların karıştırılacağı iddia edildi. Ve karıştırılan takımlardan daha şimdiden entrika akıyor. İşte yeni Survivor hamlesi ve ifşa olan yeni takımlar.
Survivor All Star 2022, diğer yıllara göre oyunların daha da zorlaştığı ve yeni uygulamaların getirildiği bir sezon oldu.
Sürgün adası, yokluk adası derken yarışmacılar bu yıl epeyi zorlandı.