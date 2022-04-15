Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 15.04.2022 14:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.04.2022 14:59
    ABONE OL

    Alkol yüzünden parmakları kesilmişti... Nejat İşler ayakta durmakta zorlandı, dengesini kaybetti, başını yere çarptı

    Alkol yüzünden parmakları kesilmişti... Nejat İşler ayakta durmakta zorlandı, dengesini kaybetti, başını yere çarptı... Dün gece Asmalımescit'te bir mekanda bir genç kadınla eğlenirken görüntülenen ünlü oyuncu, mekan girişinde ayakta duramadığı için görevlilerden yardım aldı. Nejat İşler, çıkışta ayakta durmakta güçlük çekince yere düşüp başını çarptı.

    Nejat İşler ayakta durmakta zorlandı

    Nejat İşler, önceki akşam bir kız arkadaşıyla Asmalımescit'te eğlenirken objektiflere takıldı. Alkolün dozunu kaçırdığı için ayakta durmakta güçlük çeken İşler, mekanın görevlilerinden yardım istedi.

    TAKSİYE BİNERKEN YERE DÜŞTÜ

    2. Sayfa programında yer alan habere göre, alkollü şekilde mekana gelen İşler, ayakta duramayınca görevliler sandalye getirdi. Daha sonra güçlükle mekana giren oyuncu, çıkışta da zor anlar yaşadı. Kız arkadaşıyla taksiye binmeye çalışan İşler, "Ayakta duramıyorsunuz" diyen muhabirlere önce "Asıl siz ayakta duramıyorsunuz" dedi. Basın mensuplarına küfür eden oyuncu, dengesini kaybedince yere düşerek başını çarptı.

    Görevlilerin yardımıyla güçlükle taksiye binen Nejat İşler, iddiaya göre basın mensuplarına orta parmak hareketi yaptı. Taksiyle Şişhane'de konakladığı otele giden İşler, yine görevlilerin yardımıyla araçtan indi. Ünlü oyuncu, bu sefer de otele girerken yere düştü.

        Nejat İşler uzun süre alkol tedavisi görmesine rağmen kurtulamamış hatta bu durum onu işinden etmişti. İşler, kadrosunda olduğu Kapalıçarşı dizisinden sete alkollü gittiği için ayrılmış, yerine Engin Altan Düzyatan getirilmişti.

        Nejat İşler, geçtiğimiz yıllarda geçirdiği septik şok nedeniyle uzun süre yoğun bakımda kalmış, rahatsızlığının ilerlemesi nedeniyle el parmaklarından bazıları kesilmişti.

        SEPTİK ŞOK NEDİR?

        Septik şok, enfeksiyona bağlı olarak gelişen birden fazla organın çalışmasını engelleyen, şok tablosuna kadar gidebilen ve vücudun enfeksiyona karşı verdiği bir reaksiyonlar zinciridir.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ayasofya medresesinin bilinmeyen hikayesi
        Haberler Magazin Alkol yüzünden parmakları kesilmişti... Nejat İşler ayakta durmakta zorlandı, dengesini kaybetti, başını yere çarptı
            SON DAKİKA