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    • Magazin
    • 15.04.2022 13:36
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    • 15.04.2022 13:42
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    Gelinim Mutfakta kim elendi? 📻15 Nisan Cuma Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? 10 bin TL değerinde bilezikleri koluna takan isim...

    Televizyonların gündüz kuşağı programlarını yakından takip eden izleyiciler Gelinim Mutfakta kim elendi? 📻15 Nisan Cuma Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu sorularının yanıtlarını araştırıyor. Yine bir Cuma günü geldi çattı ve haftanın finalinde yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Rekabet dolu yarışmada 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziğin sahibi kim oldu? Haftanın en düşük puanını alarak Gelinim Mutfakta'ya veda eden yarışmacı hangisi oldu? Gün birincisi ise çeyrek altını kaptı, işte yaşananlar...

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta kim elendi?

    Gelinim Mutfakta kim elendi? 📻15 Nisan Cuma Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? 10 bin TL değerinde bilezikleri koluna takan isim kim oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan ve ilgiyle izlenen Gelinim Mutfakta'da yine bir haftanın finali yaşanıyor ve bu hafta kimin birinci olduğu, kimin elendiği izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte yaşananlar...

    15 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

    Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

    Günün puanlaması henüz açıklanmadı.

    Miyase:

    Damla:

    Yeşim:

    Bahar:

    GELİNİM MUTFAKTA NURSEL ERGİN KİMDİR?

    Adını ilk 'Var mısın yok musun?' programıyla duyuran Nursel Ergin, İstanbul'da 30 Temmuz 1980'de doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Begüm adında bir kızı var.

        Yarışmanın ardından TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat veren Nursel Ergin, ardından Kanal D ekranında Mutfağım adlı Yemek programıyla farklı kültürlerin yemeklerini izleyiciyle buluştu. 37 yaşındaki Nursel Ergin, 2015 yılında Show tv ekranına transfer olup ve Nursel'in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi. Çok genç yaşta yaptığı evliliğini yıllar önce sonlandıran Nursel Ergin, 2017 yılında medya sektöründe faaliyet gösteren Murat Akyer ile hayatını birleştirmişti.
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        Haberler Magazin Gelinim Mutfakta kim elendi? 📻15 Nisan Cuma Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? 10 bin TL değerinde bilezikleri koluna takan isim...
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