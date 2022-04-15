Gelinim Mutfakta kim elendi? 📻15 Nisan Cuma Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? 10 bin TL değerinde bilezikleri koluna takan isim kim oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan ve ilgiyle izlenen Gelinim Mutfakta'da yine bir haftanın finali yaşanıyor ve bu hafta kimin birinci olduğu, kimin elendiği izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte yaşananlar...