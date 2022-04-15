Gelinim Mutfakta kim elendi? 📻15 Nisan Cuma Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? 10 bin TL değerinde bilezikleri koluna takan isim kim oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan ve ilgiyle izlenen Gelinim Mutfakta'da yine bir haftanın finali yaşanıyor ve bu hafta kimin birinci olduğu, kimin elendiği izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte yaşananlar...
15 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
Günün puanlaması henüz açıklanmadı.
Miyase:
Damla:
Yeşim:
Bahar:
GELİNİM MUTFAKTA NURSEL ERGİN KİMDİR?
Adını ilk 'Var mısın yok musun?' programıyla duyuran Nursel Ergin, İstanbul'da 30 Temmuz 1980'de doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Begüm adında bir kızı var.