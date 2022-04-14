Sevgilisiyle kovid tedbirleri kapsamında uygulanan yasağı delmişti! Muhabire saldıran Emre Kınay'ın cezası belli oldu

"KIŞKIRTILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Olayın tanıklarından, basın mensubu Nihat Fındıklı ise haber için mekan dışında Emre Kınay'ı beklediklerini belirterek, "Mekan içerisinde bir kadın düştü, Emre Bey de onu kaldırmaya çalıştı. Ben o anları çekmeye başladım. Emre Bey daha sonra yanımıza geldi. Şikayetçi Emre Kınay'a sorularını sertleştirdi, Emre Bey karşılık verdi, aralarında tartışma yaşandı. Emre Kınay'ın hakaret içerikli bir sözünü duymadım ama, yüksek sesle konuştuğunu duydum. Emre Bey'in olay anında kışkırtıldığını düşünüyorum. Diğer sanık Baha Toygar'ı ise bana müdahale eden kişiye benzetemedim, o kişi daha kısaydı ve kendini yönetmen olarak tanıtmıştı" dedi.