Sevgilisiyle kovid tedbirleri kapsamında uygulanan yasağı delmişti! Muhabire saldıran Emre Kınay'ın cezası belli oldu

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Emre Kınay ve aynı mekandaki müşterilerden Baha Toygar katıldı. Sanık Baha Toygar savunmasında, olay tarihinde Emre Kınay'la tanışmadıklarını, aynı mekanda olduğundan bile haberim olmadığını söyledi.
Basın mensuplarının dışarda beklediğini gördüğünü belirten Toygar "Mekan içinde bir kadın yere düşünce onlar da hareketlenip çekim yapmaya başladı. Ardından arkadaşlarıma buradan ayrılalım dedim ve mekandan çıktık. Görüntülerde anlaşılacağı üzere mekandan sakin bir şekilde ayrılmışım. İddia edildiği gibi hakaret içeren sözler söylemedim" dedi.
"EMRE BENİ YERDEN KALDIRIRKEN, GAZETECİLER ÇEKMEYE BAŞLADI"
Duruşma tanık olarak dinlenen Dilara Sezgin, mekanda arkadaşı Emre Kınay'la birlikte olduğunu, lavabodan dönerken ayağının kayarak yere düştüğünü, eteğinin açıldığını ve mahrem yerlerim göründüğünü anlattı.