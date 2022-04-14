Bugün ödül oyununu kazanan takım hangisi? 14 Nisan Survivor ödül oynunu kim kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi?

14 Nisan Survivor All Star yarışmasında bugün haftanın ilk ödül oyunu oynandı. Zorlu parkurda iki takım da büyük mücadele verdi. Haftanın ödülü ise takımların belirlediği bir menü oldu. Bilindiği üzere son olarak Gizem Survivor'a veda etti. Peki, 14 Nisan Survivor ödül oynunu kim kazandı? Bugün ödül oyununu kazanan takım hangisi? İşte merak edilen gelişmeler...
Survivor 2022'de ödül mücadelesi tüm heyecanı ile sürüyor. İki takım, uzun süredir bekledikleri ödül için karşı karşıya geldi. Ünlüler ve gönüllüler, heyecan dolu ödül müsabakasına kazanmak için çıktı. Bir önceki ödülün kazananı ünlüler olurken gönüllüler ise büyük ödül hasreti çekiyor. İşte, 14 Nisan Survivor'da yaşananlar...
SURVİVOR'DA ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?
Haftanın ilk ödül oyunu nefes kesti. Zorlu parkurda iki takım da büyük mücadele verdi. Haftanın ödülü ise takımların belirlediği bir menü oldu. Kazanan takım, çorba, başlangıç, salata, ana yemek ve tatlıdan oluşan daha önce belirledikleri menüyü elde etmiş olacak.
Kadınlar yarışını ünlüler kazandı. Ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya mücadelesi henüz noktalanmadı.