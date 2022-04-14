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    • Magazin
    • 15.04.2022 09:50
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    • 15.04.2022 09:51
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    Bugün ödül oyununu kazanan takım hangisi? 14 Nisan Survivor ödül oynunu kim kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi?

    Survivor ödül oyununu kim kazandı sorusu izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Bu akşam Gönüllüler ve Ünlüler takımları arasında kıyasıya bir ödül oyunu heyecanı yaşandı. İki takım mücadeleyi kazanmak için büyük bir çaba sarf etti. Peki, 14 Nisan Survivor ödül oynunu kim kazandı? Bugün ödül oyununu kazanan takım hangisi? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    14 Nisan Survivor ödül oynunu kim kazandı?

    14 Nisan Survivor All Star yarışmasında bugün haftanın ilk ödül oyunu oynandı. Zorlu parkurda iki takım da büyük mücadele verdi. Haftanın ödülü ise takımların belirlediği bir menü oldu. Bilindiği üzere son olarak Gizem Survivor'a veda etti. Peki, 14 Nisan Survivor ödül oynunu kim kazandı? Bugün ödül oyununu kazanan takım hangisi? İşte merak edilen gelişmeler...

    Survivor 2022'de ödül mücadelesi tüm heyecanı ile sürüyor. İki takım, uzun süredir bekledikleri ödül için karşı karşıya geldi. Ünlüler ve gönüllüler, heyecan dolu ödül müsabakasına kazanmak için çıktı. Bir önceki ödülün kazananı ünlüler olurken gönüllüler ise büyük ödül hasreti çekiyor. İşte, 14 Nisan Survivor'da yaşananlar...

    SURVİVOR'DA ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

    Haftanın ilk ödül oyunu nefes kesti. Zorlu parkurda iki takım da büyük mücadele verdi. Haftanın ödülü ise takımların belirlediği bir menü oldu. Kazanan takım, çorba, başlangıç, salata, ana yemek ve tatlıdan oluşan daha önce belirledikleri menüyü elde etmiş olacak.

    Kadınlar yarışını ünlüler kazandı. Ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya mücadelesi henüz noktalanmadı.

        SURVIVOR KİM ELENDİ?

        Survivor kim elendi sorusu 12 Nisan tarihli bölümle yanıt buldu. Heyecan verici gecede 4 ayrı eleme adayı bulunuyordu. SMS oylaması sonucunu Acun Ilıcalı açıkladı.

        İşte o isim;

        Buna göre; aday olan dört isim yani Barış, Gizem, Perviz ve Ayşe'nin eleme adayı olduğu gecede adaya veda eden isim diğerlerinden daha az oy alan Gizem oldu.
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        Haberler Magazin Bugün ödül oyununu kazanan takım hangisi? 14 Nisan Survivor ödül oynunu kim kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi?
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