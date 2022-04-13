O Ses Türkiye yarışmasıyla ünlü olan şarkıcı Yansı Dilan Özçolpan nereli, mesleği ne? Yansı Dilan Özçolpan kimdir, kaç yaşında?

Yansı Dilan Özçolpan hakkında bilgiler yoğunlukla araştırılmaya başlandı. O Ses Türkiye yarışmasıyla ünlü olan şarkıcı Yansı Dilan Özçolpan, kokain almak isterken yakalandığı ortaya çıktı. Bu gelişmelerin ardından Yansı Dilan Özçolpan'ın hayatı ve kariyeri hakkında detaylar merak edildi. Peki, Yansı Dilan Özçolpan kimdir, kaç yaşında? Oses Türkiye yarışmasıyla ünlü olan şarkıcı Yansı Dilan Özçolpan nereli? İşte merak edilenler!
İddiaya göre olay şöyle yaşandı. Adını bir televizyon programıyla duyuran şarkıcı Yansı Dilan Özçolpan, uyuşturucu madde almak için daha önceden tanıdığı Veysel S. isimli şahsı aradı.
7 Ocak'ta gerçekleşen olayda, uyuşturucu satıcısı Veysel S. şarkıcının isteği üzerine yanına 4 gram kokain alarak yola çıktı.
Bu sırada Beşiktaş'taki polis çevirmesine takılan Veysel S.'nin pet şişenin kapağına zulalandığı uyuşturucu madde polisler tarafından bulundu.
İfadesi alınmak üzere karakola götürülen Veysel S. söz konusu uyuşturucu maddenin kendisinden istendiğini, sadece taşıyıcılık yaptığını ve Nişantaşı'nda bulunan bir adrese teslim edeceğini ifade etti.
KURYEYİ ARAYAN NUMARA ÖZÇOLPAN'IN ÇIKTI
Polislere delil olarak kendisini arayan telefon numarasını gösteren Veysel S. suçsuz olduğunu beyan etti.
Polis, Veysel S.'yi arayan telefon numarasının kimlik bilgilerinden Yansı Dilan Özçolpan'a ulaştı.