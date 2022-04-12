Bircan Bali’yi ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ ettiği iddiasıyla yargılanan "Reynmen’’ lakaplı Yusuf Aktaş beraat etti

Aktaş'ın ''Bitmek bilmedi karalamalarınız. İnsanların özel hayatlarını konuşmak dışında başka vasfın ne? Bunu benimle paylaş ben bunu merak ediyorum. İnşallah yarın bu storylerimi döndürürsünüz programda. İnşallah o zaman başlayacaksınız tabi insanların hayatlarını konuşmaya. Elimden ne geliyorsa yapacağım hukuki anlamda" paylaşımı üzerine Bircan Bali savcılığa şikayette bulunmuş, Yusuf Aktaş hakkında Bircan Bali'ye yönelik 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 9,5 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapis talebiyle dava açılmıştı. İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık Yusuf Aktaş ve müşteki Bircan Bali'nin avukatları hazır bulundu.