Muazzez Ersoy’dan Barbaros Şansal’a suç duyurusu! O yorumları affetmedi soluğu savcılıkta aldı “Linç ettirdi cezalandırın”

Ünlü şarkıcı Muazzez Ersoy, verdiği bir konser sırasında eski bir fotoğrafının Lady Gaga'ya benzetildiğini, bunun üzerine Ersoy da, 'O beni takip ve taklit ediyor. Ben ondan daha güzelim, o çirkin, iki yıl önceki fotoğrafında photoshopu fazla kullandığımı söylemişler. İşte karışınızdayım ben yıllardır aynı Muazzez'im' diye konuşmuştu.