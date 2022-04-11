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    • Magazin
    • 11.04.2022 18:06
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    • 11.04.2022 18:06
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    Muazzez Ersoy’dan Barbaros Şansal’a suç duyurusu! O yorumları affetmedi soluğu savcılıkta aldı “Linç ettirdi cezalandırın”

    Muazzez Ersoy’dan Barbaros Şansal’a suç duyurusu! Ünlü Türk Sanat Müziği sanatçısı Muazzez Ersoy, kendisi ile ilgili haberleri alıntı yaparak 'Tezgahtarlıktan tezgâha' şeklinde yorumda bulunan moda tasarımcısı Barbaros Şansal hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şansal’ın cezalandırılmasını talep eden Muazzez Ersoy’un şikayeti üzerine modacı hakkında soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...

    Muazzez Ersoy’dan Barbaros Şansal’a suç duyurusu! İşte nedeni...

    Ünlü Türk Sanat Müziği sanatçısı Muazzez Ersoy sosyal medya üzerinden şahsını hedef alan moda tasarımcısı Barbaros Şansal hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

    Ünlü şarkıcı Muazzez Ersoy, verdiği bir konser sırasında eski bir fotoğrafının Lady Gaga'ya benzetildiğini, bunun üzerine Ersoy da, 'O beni takip ve taklit ediyor. Ben ondan daha güzelim, o çirkin, iki yıl önceki fotoğrafında photoshopu fazla kullandığımı söylemişler. İşte karışınızdayım ben yıllardır aynı Muazzez'im' diye konuşmuştu.

    'TEZGAHTARLIKTAN TEZGAHA'
    Muazzez Ersoy'un açıklamalarının gündeme düşmesinin ardından modacı Barbaros Şansal sosyal medya hesabından haberleri alıntı yaparak 'Tezgahtarlıktan tezgâha' şeklinde yorumda bulundu. Yapılan yorum ardından onlarca sosyal medya kullanıcısı Muazzez Ersoy hakkında ağır hakaret içeren paylaşımlarda bulunmaya başladı.

        Sabah'ta yer alan habere göre; Modacı Şansal'ın paylaşımının altına yapılan ağır hakaretleri yargıya taşıyan Muazzez Ersoy, Barbaros Şansal ve kendisine hakaret eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

        "ŞAHSIMI HEDEF ALDI"
        Muazzez Ersoy tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda modacı Barbaros Şansal'ın şahsını hedef aldığını, böylelikle Şansal'ın takipçilerinin de hakaret etmelerine zemin hazırladığını anlattı.

        Yapılan paylaşımın altına yapılan onlarca yorumda ağıza alınmayacak şekilde hakarete uğradığını ifade eden Ersoy, Barbaros Şansal'ın cezalandırılmasını talep etti. Şikayet üzerine modacı Barbaros Şansal hakkında soruşturma başlatıldı.
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