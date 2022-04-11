Muazzez Ersoy’dan Barbaros Şansal’a suç duyurusu! O yorumları affetmedi soluğu savcılıkta aldı “Linç ettirdi cezalandırın”

Ünlü Türk Sanat Müziği sanatçısı Muazzez Ersoy sosyal medya üzerinden şahsını hedef alan moda tasarımcısı Barbaros Şansal hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Ünlü şarkıcı Muazzez Ersoy, verdiği bir konser sırasında eski bir fotoğrafının Lady Gaga'ya benzetildiğini, bunun üzerine Ersoy da, 'O beni takip ve taklit ediyor. Ben ondan daha güzelim, o çirkin, iki yıl önceki fotoğrafında photoshopu fazla kullandığımı söylemişler. İşte karışınızdayım ben yıllardır aynı Muazzez'im' diye konuşmuştu.
'TEZGAHTARLIKTAN TEZGAHA'
Muazzez Ersoy'un açıklamalarının gündeme düşmesinin ardından modacı Barbaros Şansal sosyal medya hesabından haberleri alıntı yaparak 'Tezgahtarlıktan tezgâha' şeklinde yorumda bulundu. Yapılan yorum ardından onlarca sosyal medya kullanıcısı Muazzez Ersoy hakkında ağır hakaret içeren paylaşımlarda bulunmaya başladı.