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    • Magazin
    • 08.04.2022 08:51
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    • 08.04.2022 09:17
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    Yeni Malatyaspor'un eski başkanı Adil Gevrek fena yakalandı: Bu sorunu aramızda halledelim

    Yeni Malatyaspor eski başkanı Adil Gevrek, salı akşamı bir alışveriş merkezinde kız arkadaşıyla görüntülenince büyük panik yaşadı. Evli ve 3 çocuk babası Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, muhabirimize, "Bu fotoğrafların yayınlanmaması gerekiyor! Aramızda bu sorunu halledelim" teklifinde bulundu. Yüzünü saklamaya çalışan kadın ise "Ben Adil Bey'in danışmanı ve borsa uzmanıyım" dedi.

    Adil Gevrek fena yakalandı!

    Yeni Malatyaspor'un evli ve üç çocuklu eski başkanı Adil Gevrek, salı akşamı İstanbul'daydı.

    Önceki gün istifa ettiğini açıklayan Adil Gevrek'in panik anları kameralara yakalandı.


    Zincirlikuyu'daki bir AVM'de kız arkadaşı ile görüntülenen Adil Gevrek, "Beni neden çekiyorsun, magazinlik biri değilim" diyerek muhabirimizden fotoğrafların silinmesini istedi.



    'ADİL BEY'İN DANIŞMANI VE BORSACIYIM'
    Olumsuz yanıt alan Gevrek, bu kez "Bu fotoğrafların çıkmaması lazım, bunu aramızda, ikimize de zarar gelmeyecek şekilde halledelim" dedi.

        Sabah'ta yer alan habere göre, yüzünü saklamaya çalışan kadın ise "Ben Adil Bey'in danışmanı ve borsa uzmanıyım" dedi.



        SANA SERT DAVRANDIM
        Adil Gevrek, olayın ardından telefonla ulaştığı muhabirimize "O fotoğrafları istersen basabilirsin, ben yanımdaki kadın zarar görmesin diye sana sert davrandım" dedi.

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        Haberler Magazin Yeni Malatyaspor'un eski başkanı Adil Gevrek fena yakalandı: Bu sorunu aramızda halledelim
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