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    • Magazin
    • 08.04.2022 14:44
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    • 08.04.2022 14:44
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    8 NİSAN CUMA GELİNİM MUTFAKTA kim elendi, kim gitti? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? 5 altın bilezik sahibi o isim...

    Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın finali yaşanıyor. Eğlenceli yarışmada bugün kimin elendiği, kimin birinci olduğu izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Gelinim Mutfakta'da 4 yarışmacı yemekteki el becerilerini sergileyerek en yüksek puanı toplamaya çalışıyor. Peki 8 Nisan Cuma Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? 5 altın bilezik sahibi...

    takvim.com.tr
    8 NİSAN CUMA GELİNİM MUTFAKTA kim elendi, kim gitti? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? 5 altın bilezik sahibi o isim...

    İzleyiciler tarafından Gelinim Mutfakta kim elendi? 8 Nisan Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? 5 altın bileziğin sahibi kim oldu? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Kanal D'nin fenomen yemek yarışması Gelinim Mutfakta her gün heyecanla takip ediliyor ve haftanın birincisi ile elenen ismin ne olduğuna dair bilgiler merak konusu oluyor. İşte tüm bilgiler...

    8 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

    Gelinim Mutfakta'da 8 Nisan puan durumu henüz açıklamadı. Puan durumu açıklanmadığında çeyrek altın ve bilezikleri alan isim belli olacak. Ayrıca elenen isim de henüz duyurulmadı. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

    7 NİSAN 2022 GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

    7 Mart Perşembe günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim 16 puanla Miyase oldu.

        7 NİSAN PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

        7 Mart Perşembe günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak günün birincisi olan isim 16 puanla Miyase oldu.

        GELİNİM MUTFAKTA 7 NİSAN PUAN DURUMU

        Damla: 13

        Miyase: 16

        Öykü: 4

        Yeşim: 16
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        Kasaba doktoru
        Haberler Magazin 8 NİSAN CUMA GELİNİM MUTFAKTA kim elendi, kim gitti? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? 5 altın bilezik sahibi o isim...
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