Bir döneme damga vurmuştu! Kurtlar Vadisi Pusu hayranlarına müjde! Özlem sona eriyor! Mayıs ayında başlıyor! Savcı Leyla...

Kurtlar Vadisi Pusu'nun yıldız oyuncularından Çiğdem Batur yeni bir proje ile izleyici karşısına çıkıyor. Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Kenan Çoban, Hakan Boyav, Görkem Sevindik gibi başarılı isimlerin rol aldığı Kurtlar Vadisi Pusu'da savcı Leyla'yı canlandırıyordu. Polat Alemdar'ın yakın arkadaşı rolünde karşımıza çıkan Savcı Leyla sürpriz bir filmde rol alacak. İşte detaylar...
KURTLAR VADİSİ PUSU HAYRANLARINA MÜJDE!
Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin Savcı Leyla'sından sevenlerine güzel haber geldi. Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kurtlar Vadisi Pusu'nın yıldız oyuncularından Çiğdem Batur sektöre hızlı bir giriş yaptı.
Batur, yönetmenliğini Hasan Gümet'in yaptığı, senaryosunu ise Özgür Özgülgün'ün üstlendiği ''Aşkın Saati 19:03'' isimli filmde rol alacak.
MAYIS AYINDA BAŞLIYOR!
Erkan Can, Serkan Keskin, Şinası Yurtsever ve Hayko Cepkin gibi isimlerin de kadrosunda bulunduğu filme Kurtlar Vadisi Pusu'nun Savcı Leyla'sı dahil oldu. Başarılı oyuncu Çiğdem Batur'la anlaşma yapıldığı ortaya çıkan film Aşkın Saati 19:03 Sowa Yapım imzasıyla yakın zamanda sinema salonlarında gösterime girecek.
Mayıs ayında çekimleri başlayacak olan filmde Beşiktaş takımına gönül veren ünlü isimlerin buluşacağı öğrenildi.