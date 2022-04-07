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    • Magazin
    • 08.04.2022 10:19
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    • 08.04.2022 10:19
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    Bir Zamanlar Çukurova'ya bomba transfer! Acun Ilıcalı'nın projesinde yer almıştı! Ne Züleyha, ne Gülten, ne de Saniye....

    Başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Hülya Darcan gibi başarılı isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova 131. bölümü ile Perşembe günü ATV ekranlarında olacak. Bir dönem Uğur Güneş, Vahide Gördüm Perçin, Melike İpek Yalova, Kerem Alışık, ve Murat Ünalmış'ın rol aldığı rekortmen dizi final iddiaları ile gündeme gelirken, yeni oyuncuların kadroya dahil edilmesi iddiaları da çürütüyor. İşte TV8'in günlük yayınlanan dizisinden Bir Zamanlar Çukurova'ya katılan oyuncu hakkında bilgiler...

    Bir Zamanlar Çukurova’ya bomba transfer!

    Bir Zamanlar Çukurova'ya taze kan geliyor. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen fenomen diziye bir dönem TV8 ekranlarında yayınlanan Aşkların En Güzeli adlı diziden transfer edildi. ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncu kadrosuna dahil oldu. Sevilen dizide Zeynep rolü ile seyirci karşısına çıkacak. İşte detaylar...

    ÜMİT BESTE KARGIN BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA!

    2015 yılında TV 8 ekranlarında yayınlanan Aşkların En Güzeli adlı günlük dizide Zeyno karakteriyle rol alan Ümit Beste Kargın Bir Zamanlar Çukurova'ya transfer oldu. Güzel oyuncunun hangi rolü oynacağı da belli oldu.

    Prof. Pi Show, Bahar Noktası, Savaş, Kundakçı adlı tiyatro oyunlarıyla da tanınan Kargın, bundan böyle Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Zeynep karakterine hayat verecek.
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    Kasaba doktoru
    Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova'ya bomba transfer! Acun Ilıcalı'nın projesinde yer almıştı! Ne Züleyha, ne Gülten, ne de Saniye....
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