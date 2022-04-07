Bir Zamanlar Çukurova'ya bomba transfer! Acun Ilıcalı'nın projesinde yer almıştı! Ne Züleyha, ne Gülten, ne de Saniye....

Bir Zamanlar Çukurova'ya taze kan geliyor. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen fenomen diziye bir dönem TV8 ekranlarında yayınlanan Aşkların En Güzeli adlı diziden transfer edildi. ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncu kadrosuna dahil oldu. Sevilen dizide Zeynep rolü ile seyirci karşısına çıkacak. İşte detaylar...
ÜMİT BESTE KARGIN BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA!
2015 yılında TV 8 ekranlarında yayınlanan Aşkların En Güzeli adlı günlük dizide Zeyno karakteriyle rol alan Ümit Beste Kargın Bir Zamanlar Çukurova'ya transfer oldu. Güzel oyuncunun hangi rolü oynacağı da belli oldu.
Prof. Pi Show, Bahar Noktası, Savaş, Kundakçı adlı tiyatro oyunlarıyla da tanınan Kargın, bundan böyle Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Zeynep karakterine hayat verecek.