Survivor bu akşam yok mu, neden? Survivor 71. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 6 Nisan TV8 yayın akışı! Survivor kim elendi, kim gitti?

Tüm Türkiye Babuş'u tanıdı. Ben bütün arkadaşlarımı çok seviyorum. Hepsinden razıyım, onlar da benden razı olsun... Burada Ogeday'ı tanıdım, yeni bir kardeş tanıdım, onun benim için ayrı bir yeri var. Herkese çok teşekkürler. Dediğim gibi siz benden razıysanız ben mutluyum."