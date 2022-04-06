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    • Magazin
    • 06.04.2022 17:09
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    • 06.04.2022 17:09
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    Survivor bu akşam yok mu, neden? Survivor 71. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 6 Nisan TV8 yayın akışı! Survivor kim elendi, kim gitti?

    Survivor yarışması hakkında aramalar akşam saatleri itibariyle yoğunluk kazandı. İzleyiciler Survivor'ın yeni bölüm tarihini merak edip araştırmaya başladı. TV8 6 Nisan yayın akışında Survivor'ın yeni bölümünün yer almaması kafaları karıştırdı. Peki, Survivor bu akşam yok mu, neden? Survivor 71. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 6 Nisan TV8 yayın akışı!

    takvim.com.tr
    Survivor bu akşam yok mu, neden? 6 Nisan TV8 yayın akışı!

    TV8 yayın akışı nedeniyle Survivor All Star'ın yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. En son 5 Nisan Salı akşamı ekrana gelen Survivor'da eleme bölümü geride kaldı. Ünlüler takımında yarışan Ardahan, yarışmaya veda etti. Peki, Survivor yeni bölüm bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman? İşte 6 Nisan TV8 yayın akışı!

    SURVİVOR BU AKŞAM NEDEN YOK?

    Survivor izleyicileri yeni bölüm tarihini merak ediyor. Zorlu yarışmanın 6 Nisan tarihli yayın akışında yer almaması soru işaretlerine neden oldu. TV8'de başlayacak yeni dizi nedeniyle Survivor'ın 71. bölüm tarihi değişti. Survivor All Star bu hafta 6 gün izleyicilerle buluşacak.

    Survivor'ın 71. bölümü yerine İrem Helvacıoğlu ve Engin Öztürk'ün başrollerini paylaştığı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi izleyicilerle buluşacak. Survivor 71. bölümü 7 Nisan Perşembe günü yayınlanacak.

        EN SON KİM ELENDİ?

        Survivor'ın 5 Nisan tarihli bölümünde bir yarışmacı ıssız adaya veda etti. Acun Ilıcalı gecenin sonunda yaptığı açıklamada, halktan gelen SMS oylamasına göre adaya veda eden yarışmacının Ardahan olduğunu duyurdu. Elendiği için üzgün olduğu belli olan Ardahan son kez söz alarak şunları söyledi; Bizi Adana sokaklarından alarak buralara kadar getirdin.

        Tüm Türkiye Babuş'u tanıdı. Ben bütün arkadaşlarımı çok seviyorum. Hepsinden razıyım, onlar da benden razı olsun... Burada Ogeday'ı tanıdım, yeni bir kardeş tanıdım, onun benim için ayrı bir yeri var. Herkese çok teşekkürler. Dediğim gibi siz benden razıysanız ben mutluyum."
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