Survivor bu akşam yok mu, neden? Survivor 71. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 6 Nisan TV8 yayın akışı! Survivor kim elendi, kim gitti?

TV8 yayın akışı nedeniyle Survivor All Star'ın yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. En son 5 Nisan Salı akşamı ekrana gelen Survivor'da eleme bölümü geride kaldı. Ünlüler takımında yarışan Ardahan, yarışmaya veda etti. Peki, Survivor yeni bölüm bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman? İşte 6 Nisan TV8 yayın akışı!
SURVİVOR BU AKŞAM NEDEN YOK?
Survivor izleyicileri yeni bölüm tarihini merak ediyor. Zorlu yarışmanın 6 Nisan tarihli yayın akışında yer almaması soru işaretlerine neden oldu. TV8'de başlayacak yeni dizi nedeniyle Survivor'ın 71. bölüm tarihi değişti. Survivor All Star bu hafta 6 gün izleyicilerle buluşacak.
Survivor'ın 71. bölümü yerine İrem Helvacıoğlu ve Engin Öztürk'ün başrollerini paylaştığı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi izleyicilerle buluşacak. Survivor 71. bölümü 7 Nisan Perşembe günü yayınlanacak.