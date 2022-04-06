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    • Magazin
    • 06.04.2022 15:55
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    • 06.04.2022 15:58
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    Bruce Willis hastalığı nedeniyle ne var ne yok elden çıkarttı! Mülkleri zararına satan Bruce Willis'e en büyük destek bakın kimden!

    Bruce Willis hastalığı nedeniyle ne var ne yok elden çıkarttı! Mülkleri zararına satan Bruce Willis'in en büyük destekçisi eski sevgilisi Demi Moore ve şu an evli olduğu Emma Heming... Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kariyerine son verme kararı alan oyuncunun rahatsızlığıyla ilgili detaylar da merak edilenler arasında. İşte geçen hafta konuşma ve anlama bozukluğu hastalığına yakalandığı belirtilen yıldız oyuncu Bruce Willis hakkında merak edilenler.

    Bruce Willis hastalığı nedeniyle ne var ne yok elden çıkarttı! Mülkleri zararına satan Bruce Willis’e en büyük destek bakın kimden!

    Bruce Willis hastalığı nedeniyle ne var ne yok elden çıkarttı! Geçtiğimiz günlerde konuşma ve anlama gibi bilişsel yeteneklerin kaybolmasına yol açan afazi hastalığına yakalandığı açıklanan Bruce Willis ile ilgili çarpıcı ayrıntılar gelmeye devam ediyor.

    ABD basınında yer alan haberlere göre 67 yaşındaki oyuncu, hastalığının ilerlemesiyle birlikte mülklerini birer birer üstelik zararına sattı. 2018'de eşi Emma Heming ile mülklerini satmaya başlayan oyuncu New York'taki kışlık malikaneden Turks and Caicos Adaları'nda bulunan yazlık malikaneye kadar 65 milyon doları bulan emlaklarını elden çıkardı.

    Wills ailesinin bu satışları gerçekleştirmesinin nedenleri ise küçülmeye gitmek, ailece zaman geçirmek ve geleceklerini mali olarak güvence altına almak olduğu belirtildi.

        Bu arada Bruce Willis'in geniş ailesi oyuncuyu bu zor günlerinde yalnız bırakmıyor. Hem eski eşi Demi Moore hem şimdi evli olduğu Emma Heming ona destek olmak için ellerinden geleni yapıyor.

        Yıldız oyuncunun büyük kızı Rumer Willis, babası ile geçmişten paylaştığı karenin altına düştüğü "Seni çok seviyorum babacık. Bana bu kadar 'sersem' olmayı öğrettiğin için teşekkürler" notuyla duygulandırdı.

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        Haberler Magazin Bruce Willis hastalığı nedeniyle ne var ne yok elden çıkarttı! Mülkleri zararına satan Bruce Willis'e en büyük destek bakın kimden!
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