Seren Serengil ile Yaşar İpek davasında flaş gelişme! Seren anlattıklarıyla hayrete düşürdü “Takıntılı ve vazgeçmeyen birisiydi”

Davaya konu olan olay 5 Mayıs 2020 tarihinde yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre sanık Yaşar İpek o dönemde henüz boşanma aşamasında olduğu eşi Seren Serengil'i, Seyhan Soylu'nun evinde tehdit etti. Hazırlanan iddianamede sanık İpek'in "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından toplam 9 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.