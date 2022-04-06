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    • Magazin
    • 06.04.2022 18:38
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    • 06.04.2022 18:38
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    Seren Serengil ile Yaşar İpek davasında flaş gelişme! Seren anlattıklarıyla hayrete düşürdü “Takıntılı ve vazgeçmeyen birisiydi”

    Seren Serengil’in, 2018-2020 yılları arasında evli kaldığı eski eşi Yaşar İpek’e kendisini Sisi lakaplı Seyhan Soylu’nun evinde tehdit ettiğini öne sürerek açtığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada Serengil müsteki sıfatıyla dinlenirken mahkeme dosyaların birleştirilmesine karar verdi. İşte detaylar...

    Seren Serengil ile Yaşar İpek davasında flaş gelişme! Seren anlattıklarıyla hayrete düşürdü “Takıntılı ve vazgeçmeyen birisiydi”

    Davaya konu olan olay 5 Mayıs 2020 tarihinde yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre sanık Yaşar İpek o dönemde henüz boşanma aşamasında olduğu eşi Seren Serengil'i, Seyhan Soylu'nun evinde tehdit etti. Hazırlanan iddianamede sanık İpek'in "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından toplam 9 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

    Bakırköy 55. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Seren Serengil geldi. Duruşmada müşteki avukatı da hazır bulundu.

    "HAKARET VE TEHDİTLERDE BULUNUYORDU"
    Duruşmada kendisine söz verilen müşteki Seren Serengil, şu ifadeleri kullandı: "Olay tarihinde boşanma sürecindeydik. Boşanma sürecimiz devam ederken ben hamileydim. Sanık eve gelip hakaret ve tehditlerde bulunuyordu.

        Olay günü Seyhan Soylu'nun evine giderken sosyal medya için video çekmiştim. Sonra Sisi beni aradı ve Yaşar'ın yanında başka adamlar olduğunu ve ellerinde silah olduğunu, araçtan inmemem gerektiğini söyledi.

        Bunun üzerine ben de araçtan inmeyerek onların görmeyeceği bir yere park ettim. Sanığın yanında ablasının kocasını ve tanımadığım bir şahsı gördüm. Sanığın ablasının kocasının elinde silah vardı, sanığın elinde silah görmedim.

        Sanık o esnada bağırıyordu, yakın mesafede olduğum için söylediklerini duyuyordum. Telefonla Seyhan'ı aradı ve tehdit etti. Zaten takıntılı ve vazgeçmeyen birisiydi. Nereye gitsem oraya geliyordu"

            DOSYALAR BİRLEŞTİRİLDİ
            Ara kararını açıklayan mahkeme buradaki dava dosyasının Bakırköy 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen Seyhan Soylu'nun aynı olayla ilgili müşteki olduğu dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verdi. Mahkemenin kararının ardından dosya birleştirilmesi için 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
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            Haberler Magazin Seren Serengil ile Yaşar İpek davasında flaş gelişme! Seren anlattıklarıyla hayrete düşürdü “Takıntılı ve vazgeçmeyen birisiydi”
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