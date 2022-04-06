Seren Serengil ile Yaşar İpek davasında flaş gelişme! Seren anlattıklarıyla hayrete düşürdü “Takıntılı ve vazgeçmeyen birisiydi”

Davaya konu olan olay 5 Mayıs 2020 tarihinde yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre sanık Yaşar İpek o dönemde henüz boşanma aşamasında olduğu eşi Seren Serengil'i, Seyhan Soylu'nun evinde tehdit etti. Hazırlanan iddianamede sanık İpek'in "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından toplam 9 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
Bakırköy 55. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Seren Serengil geldi. Duruşmada müşteki avukatı da hazır bulundu.
"HAKARET VE TEHDİTLERDE BULUNUYORDU"
Duruşmada kendisine söz verilen müşteki Seren Serengil, şu ifadeleri kullandı: "Olay tarihinde boşanma sürecindeydik. Boşanma sürecimiz devam ederken ben hamileydim. Sanık eve gelip hakaret ve tehditlerde bulunuyordu.