SON DAKİKA: Rubato'nun solistinin şiddet davasında mütalaa! Özer Arkun'un beş yıla kadar hapsi istendi

"SANIĞIN BAZI SUÇLARI İŞLEDİĞİ KANITLANAMAMIŞTIR"

Olay günü sanığın müştekiyi yaraladığının sabit olduğunun belirtildiği mütalaada, tarafların olaydan 1 gün sonra hastaneye gittikleri, müştekinin sanık olmaksızın muayene olduğu, bu durumda sanığın iddialarının gerçekle örtüşmediğinin belirlendiği kaydedildi. Aynı şekilde müştekinin cep telefonu ve bilgisayarana el konulduğu iddiasının da HTS kayıtlarının incelenmesi sonucu bir kesintiye rastlanmaması sebebiyle soyut kaldığı, sanığın cinsel istismar, tehdit ve şantaj sıçlamalarının da da tanıklarca doğrulanamadığından soyut kaldığı aktarıldı.