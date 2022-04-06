SON DAKİKA: Rubato'nun solistinin şiddet davasında mütalaa! Özer Arkun'un beş yıla kadar hapsi istendi

Kız arkadaşına evlenme aşamasındayken şiddet uyguladığı iddia edilen Rubato grubunun solisti Özer Arkun hakkında 'Silahla kasten yaralama., 'Basit cinsel saldırı, 'Tehdit', 'Şantaj', 'Hakaret', 'Nitelikli yağma' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 19 yıl 3 aydan 40 yıl 6 aya kadar hapisle cezası istemiyle dava açılmıştı.
SANIK ÖZER ARKUN DURUŞMAYA KATILMADI
Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un yargılandığı davanın 5. celsesi bugün İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanık Özer Arkun katılmazken taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.
SAVCI MÜTALAASINI VERDİ
Duruşmada verilen savcılık mütalaasında 4 Mayıs 2020 tarihinde meydana gelen olayda müşteki beyanı, yazışma içerikleri ve muayene raporuna dayanılarak olay günü sanığın silahtan sayılan cam bardakla müştekiyi yaraladığı, müştekinin evden çıkmasını engellediği, cep telefonu ve bilgisayarına el koyarak yağmaladığı, kavga sonrasında müştekiye cinsel saldırında bulunduğu, tehdit ve şantaj yaptığı iddiasıyla sanık hakkında dava açıldığı belirtildi.