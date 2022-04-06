Harry Potter'ın Hermione'si Emma Watson, 'Atatürk' dizisinde Aras Bulut İynemli'yle bir araya geliyor! Herkesin gıptayla baktığı bomba rolü Çukur'un Yamaç'ı kaptı!

Atatürk dizisi hakkında heyecan dolu gelişmeler yaşanıyor. Haziran ayında yayınlanacak olan Disney Plus'ın büyük bir merakla beklenen projesi 'Atatürk' dizisinde bomba kadrolar yer alacak. Dizide dünyaca ünlü starlar boy gösterecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Harry Potter film serisi ile ünlenen İngiliz oyuncu Emma Watson, Aras Bulut İynemli ile birlikte rol arkadaşı olacak. İlk sezonu 6 bölüm olarak belirlenen Atatürk dizisinin müziklerini ise müzisyen Hans Zimmer şekil verecek. İşte diziye dair tüm merak edilenler...
HARRY POTTER'IN HERMİONE'Sİ EMMA WATSON ARAS BULUT İYNEMLİ'YLE BİR ARAYA GELİYOR!
Haziran ayında Türkiye'de izleyiciyle buluşacak olan Disney Plus'ın merakla beklenen projelerinin başında Aras Bulut İynemli'li Atatürk dizisi geliyor. Mehmet Ada Öztekin'in yönetmen koltuğuna oturacağı dizide yerli oyuncuların yanı sıra yabancı starlar da rol alacak.
tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Harry Potter ile yıldızı parlayan İngiliz oyuncu Emma Watson, İynemli ile birlikte kamera karşısına geçecek.
ATATÜRK DİZİSİ KAÇ BÖLÜM OLACAK?
İlk sezonu 6 bölüm olarak tasarlanan Atatürk dizisinin müziklerine Oscarlı müzisyen Hans Zimmer imza atacak.