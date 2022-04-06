Herkesin gıptayla baktığı bomba rolü Çukur'un Yamaç'ı kaptı! Harry Potter'ın Hermione'si Emma Watson, 'Atatürk' dizisinde Aras Bulut İynemli'yle bir araya geliyor!

Herkes onu konuşacak! Aras Bulut İynemli son manevrasıyla herkesin gıptayla baktığı bomba rolü kaptı! Haziran ayında izleyici ile buluşacak olan Atatürk dizisinde dünyaca ünlü isimler yer alacak. Harry Potter ile yıldızı parlayan İngiliz oyuncu Emma Watson, İynemli ile birlikte Atatürk dizisinde kamera karşısına geçecek. İşte diziye dair merak edilenler...
HARRY POTTER'IN HERMİONE'Sİ EMMA WATSON ARAS BULUT İYNEMLİ'YLE BİR ARAYA GELİYOR!
Haziran ayında Türkiye'de izleyiciyle buluşacak olan Disney Plus'ın merakla beklenen projelerinin başında Aras Bulut İynemli'li Atatürk dizisi geliyor. Mehmet Ada Öztekin'in yönetmen koltuğuna oturacağı dizide yerli oyuncuların yanı sıra yabancı starlar da rol alacak.
tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Harry Potter ile yıldızı parlayan İngiliz oyuncu Emma Watson, İynemli ile birlikte kamera karşısına geçecek.
ATATÜRK DİZİSİ KAÇ BÖLÜM OLACAK?
İlk sezonu 6 bölüm olarak tasarlanan Atatürk dizisinin müziklerine Oscarlı müzisyen Hans Zimmer imza atacak.