Herkesin gıptayla baktığı bomba rolü Çukur'un Yamaç'ı kaptı! Harry Potter'ın Hermione'si Emma Watson, 'Atatürk' dizisinde Aras Bulut İynemli'yle bir araya geliyor!

2012 yılında çekimleri tamamlanan, 2013 Mart ayında Türkiye gösterime giren Mahmut ile Meryem filminin başrolüdür. Ancak filmde Aras Bulut İynemli'nin oyunculuğu, birçok eleştirmen tarafından beğenilmemiştir.

2013 yılında Çağan Irmak tarafından keşfedilmiş ve Deniz Celiloğlu ile "Tamam mıyız?" adlı filmde başrol oynamıştır. Eleştirmenler tarafından canlandırdığı engelli İhsan karakteri ve oyunculuğu beğenilmiştir. 2013-2014 yılları arasında "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Şehzade Bayezid olarak rol almıştır.

Maral: En Güzel Hikayem, yapımcılığını Acun Medya'nın üstlendiği, başrollerini Hazal Kaya ve Aras Bulut İynemli'nin paylaştığı TV8'in ilk iç yapımlar dizisidir. Dizinin ilk bölümü 5 Mart tarihinde seyircilere sunulmuştur. 21 Mayıs'ta sezon finali yapmıştır. 2016 - 2017 yılları arasında İçerde adlı dizide Çağatay Ulusoy ile birlikte başrolü paylaşmıştır. Bu dizide Mert Karadağ/Umut Yılmaz karakterlerini canlandırmıştır.

2017-2021 yıllarında Çukur adlı dizide Yamaç Koçovalı adlı başrol karakteri canlandırmıştır. 2019 yılında 7. Koğuştaki Mucize adlı sinema filminde ''Memo'' karakterini canlandırmıştır.