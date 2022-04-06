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    • Magazin
    • 06.04.2022 21:03
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    • 06.04.2022 21:03
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    Herkesin gıptayla baktığı bomba rolü Çukur'un Yamaç'ı kaptı! Harry Potter'ın Hermione'si Emma Watson, 'Atatürk' dizisinde Aras Bulut İynemli'yle bir araya geliyor!

    Atatürk dizisi hakkında heyecan dolu gelişmeler yaşanıyor. Haziran ayında yayınlanacak olan Disney Plus'ın büyük bir merakla beklenen projesi 'Atatürk' dizisinde bomba kadrolar yer alacak. Dizide dünyaca ünlü starlar boy gösterecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Harry Potter film serisi ile ünlenen İngiliz oyuncu Emma Watson, Aras Bulut İynemli ile birlikte rol arkadaşı olacak. İlk sezonu 6 bölüm olarak belirlenen Atatürk dizisinin müziklerini ise müzisyen Hans Zimmer şekil verecek. İşte diziye dair tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Emma Watson ile Aras Bulut partner oluyor!

    Herkes onu konuşacak! Aras Bulut İynemli son manevrasıyla herkesin gıptayla baktığı bomba rolü kaptı! Haziran ayında izleyici ile buluşacak olan Atatürk dizisinde dünyaca ünlü isimler yer alacak. Harry Potter ile yıldızı parlayan İngiliz oyuncu Emma Watson, İynemli ile birlikte Atatürk dizisinde kamera karşısına geçecek. İşte diziye dair merak edilenler...

    HARRY POTTER'IN HERMİONE'Sİ EMMA WATSON ARAS BULUT İYNEMLİ'YLE BİR ARAYA GELİYOR!

    Haziran ayında Türkiye'de izleyiciyle buluşacak olan Disney Plus'ın merakla beklenen projelerinin başında Aras Bulut İynemli'li Atatürk dizisi geliyor. Mehmet Ada Öztekin'in yönetmen koltuğuna oturacağı dizide yerli oyuncuların yanı sıra yabancı starlar da rol alacak.

    tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Harry Potter ile yıldızı parlayan İngiliz oyuncu Emma Watson, İynemli ile birlikte kamera karşısına geçecek.

    ATATÜRK DİZİSİ KAÇ BÖLÜM OLACAK?

    İlk sezonu 6 bölüm olarak tasarlanan Atatürk dizisinin müziklerine Oscarlı müzisyen Hans Zimmer imza atacak.

        ARAS BULUT İYNEMLİ KİMDİR?

        Ağabeyi tiyatrocu, ablası da ses sanatçısı olan Aras Bulut İynemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Teknik Üniversitesinde Uçak Mühendisliği okumuştur.

        Patos reklamında da oynayan İynemli, başka bir reklam filminde İtalyan futbolcuyu canlandırırken yönetmen Zeynep Günay Tan'ın dikkatini çekmiş, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin deneme çekimlerine çağrılmış ve deneme çekimlerinde başarılı olmuştur. Aras Bulut İynemli, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Mete Akarsu karakterini canlandırdı. Bu dizide senaryo gereği ilerleyen bölümlerde müzisyen olmuş ve İyi Düşün Taşın şarkısını coverlamış ve yeni şarkılar bestelemiştir.

        2012 yılında çekimleri tamamlanan, 2013 Mart ayında Türkiye gösterime giren Mahmut ile Meryem filminin başrolüdür. Ancak filmde Aras Bulut İynemli'nin oyunculuğu, birçok eleştirmen tarafından beğenilmemiştir.

        2013 yılında Çağan Irmak tarafından keşfedilmiş ve Deniz Celiloğlu ile "Tamam mıyız?" adlı filmde başrol oynamıştır. Eleştirmenler tarafından canlandırdığı engelli İhsan karakteri ve oyunculuğu beğenilmiştir. 2013-2014 yılları arasında "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Şehzade Bayezid olarak rol almıştır.

        Maral: En Güzel Hikayem, yapımcılığını Acun Medya'nın üstlendiği, başrollerini Hazal Kaya ve Aras Bulut İynemli'nin paylaştığı TV8'in ilk iç yapımlar dizisidir. Dizinin ilk bölümü 5 Mart tarihinde seyircilere sunulmuştur. 21 Mayıs'ta sezon finali yapmıştır. 2016 - 2017 yılları arasında İçerde adlı dizide Çağatay Ulusoy ile birlikte başrolü paylaşmıştır. Bu dizide Mert Karadağ/Umut Yılmaz karakterlerini canlandırmıştır.

        2017-2021 yıllarında Çukur adlı dizide Yamaç Koçovalı adlı başrol karakteri canlandırmıştır. 2019 yılında 7. Koğuştaki Mucize adlı sinema filminde ''Memo'' karakterini canlandırmıştır.

        EMMA WATSON KİMDİR?

        Emma Charlotte Duerre Watson (d. 15 Nisan 1990, Paris) İngiliz oyuncu, model ve aktivist.

        Watson Harry Potter film serisinde canlandırdığı Hermione Granger karakteriyle tanındı. Hermione olarak kadroya dahil olduğunda dokuz yaşındaydı ve daha önce yalnızca okul gösterilerinde oynamıştı. 2001'den 2011'e kadar Daniel Radcliffe ve Rupert Grint'le beraber sekiz Harry Potter filminde rol aldı.[2] Watson Harry Potter serisindeki çalışmalarından çok sayıda ödül ve 10.000.000 sterlinin üzerinde para kazandı. İlk mankenlik deneyimini ise 2009'da Burberry'nin Sonbahar/Kış sezonunda yaptı. 2013 yılının ekim ayında Empire dergisi tarafından dünya çapında yapılan ankette En Seksi Film Yıldızı seçildi.

        2007'de, Watson iki yapımda yer alacağını duyurdu: Bale Papuçları romanının televizyon uyarlaması ve Despero adlı çizgi film. Bale Pabuçları filmi 2007 yılında gösterime girdi ve 5,2 milyon seyirci elde etti; Kate DiCamillo romanından uyarlanan Despero ise 2008'de yayınlandı ve 70 milyon dolar gişe hasılatı elde etti.

            2011 yılından 2014 yılına kadar Watson zamanını hem film çalışmaları hem de eğitimine devam ederek sürdürdü, Mayıs 2014'te Brown Üniversitesi İngiliz Edebiyatı bölümününden mezun oldu. Burberry ve Lancôme şirketlerinin reklam kampanyalarına model olarak dahil oldu.[8][9] Bir moda danışmanı olarak, People Tree için giyim tasarımlarında yardımcı oldu.

            2017 yılında Disney'in 1991 yapımı filminin yeniden uyarlanması olan Güzel ve Çirkin'de Belle'i canlandırdı.
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            Haberler Magazin Herkesin gıptayla baktığı bomba rolü Çukur'un Yamaç'ı kaptı! Harry Potter'ın Hermione'si Emma Watson, 'Atatürk' dizisinde Aras Bulut İynemli'yle bir araya geliyor!
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