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    • Magazin
    • 04.04.2022 09:24
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    • 04.04.2022 09:25
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    Selin Ciğerci sevgilisini kışladan lüks araçla aldı Gökhan Çıra'nın o görüntülerine inceleme başlatıldı

    Selin Ciğerci’nin ikinci kez evlilik teklifi aldığı eski eşi Gökhan Çıra, Ankara Mamak'ta bedelli askerlik yaptı. Selin Ciğerci, sevgilisi Gökhan Çıra'yı konvoyla kışladan almasıyla gündeme bomba gibi düştü. İkili ayrıcalık görmediklerini açıkladı ama Milli Savunma Bakanlığı (MSB) görüntülere ilişkin inceleme başlattı.

    Gökhan Çıra’nın kışla görüntülerine inceleme başlatıldı

    Selin Ciğerci ile evlenip boşandığı sevgilisi Gökhan Çıra, bu kez farklı bir şekilde gündemde… Selin Ciğerci'nin boşanıp sevgili olduğu Gökhan Çıra Ankara Mamak'ta bedelli askerlik yaptı. Selin Ciğerci sevgilisi Gökhan Çıra'yı konvoyla kışladan almasıyla gündeme bomba gibi düştü.

    İddiaya göre sosyal medya fenomeni Ciğerci'nin ikinci kez evlilik teklifi aldığı eski eşi Gökhan Çıra'yı askerlik yaptığı Ankara Mamak'taki birlikten 4 araçtan oluşan konvoyla aldı.

    GÖKHAN ÇIRA YALANLADI

    Kışladan çıkış anı ise bir başka asker yakını tarafından kayda alındı.

    Tepki çeken görüntülerin ardından konunun muhataplarından Gökhan Çıra'dan uzun bir açıklama geldi. Çıra iddiaları yalanlarken, gündeme bomba gibi düşen bu kayıt üzerine harekete geçildi.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, "Tezkeresini alan bir askerin Mamak'ta görev yaptığı kışladan araç konvoyuyla çıktığına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine derhal inceleme başlatılmıştır.

        "AYKIRI DAVRANIŞTA BULUNANLARLA İLGİLİ GEREĞİ YAPILACAKTIR"

        Her vatan evladının çok değerli ve eşit olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bu tür bir davranışın kabul edilmesi asla mümkün değildir. Kuralların ve disiplinin bozulmasına asla müsaade edilmeyen TSK da buna aykırı davranışta bulunanlarla ilgili derhal gereği yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

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