Selin Ciğerci sevgilisini kışladan lüks araçla aldı Gökhan Çıra'nın o görüntülerine inceleme başlatıldı

Selin Ciğerci ile evlenip boşandığı sevgilisi Gökhan Çıra, bu kez farklı bir şekilde gündemde… Selin Ciğerci'nin boşanıp sevgili olduğu Gökhan Çıra Ankara Mamak'ta bedelli askerlik yaptı. Selin Ciğerci sevgilisi Gökhan Çıra'yı konvoyla kışladan almasıyla gündeme bomba gibi düştü.
İddiaya göre sosyal medya fenomeni Ciğerci'nin ikinci kez evlilik teklifi aldığı eski eşi Gökhan Çıra'yı askerlik yaptığı Ankara Mamak'taki birlikten 4 araçtan oluşan konvoyla aldı.
GÖKHAN ÇIRA YALANLADI
Kışladan çıkış anı ise bir başka asker yakını tarafından kayda alındı.
Tepki çeken görüntülerin ardından konunun muhataplarından Gökhan Çıra'dan uzun bir açıklama geldi. Çıra iddiaları yalanlarken, gündeme bomba gibi düşen bu kayıt üzerine harekete geçildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, "Tezkeresini alan bir askerin Mamak'ta görev yaptığı kışladan araç konvoyuyla çıktığına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine derhal inceleme başlatılmıştır.