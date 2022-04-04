Selin Ciğerci sevgilisini kışladan lüks araçla aldı Gökhan Çıra'nın o görüntülerine inceleme başlatıldı

Selin Ciğerci ile evlenip boşandığı sevgilisi Gökhan Çıra, bu kez farklı bir şekilde gündemde… Selin Ciğerci'nin boşanıp sevgili olduğu Gökhan Çıra Ankara Mamak'ta bedelli askerlik yaptı. Selin Ciğerci sevgilisi Gökhan Çıra'yı konvoyla kışladan almasıyla gündeme bomba gibi düştü.

İddiaya göre sosyal medya fenomeni Ciğerci'nin ikinci kez evlilik teklifi aldığı eski eşi Gökhan Çıra'yı askerlik yaptığı Ankara Mamak'taki birlikten 4 araçtan oluşan konvoyla aldı.