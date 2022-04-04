Kafalar ekibi açıkladı: "Cem Yılmaz korksun bizden!"

Kafalar ekibi, Bi' Başka YouTube kanalına özel birbirinden çarpıcı ve samimi açıklamalarda bulundu. YouTube'a dizi çekeceklerini belirten fenomenler beyazperde konusundaki iddialarını da ortaya koydu ve Cem Yılmaz'a meydan okudu. Hancı'nın, "Cem Yılmaz korksun bizden" demecinin devamı Yasin'den geldi: Zaten korkuyor bizden. Şaka tabii. Cem Yılmaz'ı çok seviyoruz ve saygı duyuyoruz.
'Kendinden Kaçak' 8 Nisanda vizyonda. Filmin konusundan bahsedelim mi? Nasıl geçti set? Karakterleriniz için neler söylemek istersiniz?
Atakan Özyurt: Birinci filmde de ikinci filmde de kendi isimlerimizle oynadık. Ama karakterler farklı tabii.
Fatih Yasin: Ben konuşunca spoiler veriyorum. Bilal anlatsın filmin konusunu.
Bilal Hancı: Üniversite hayatı boyunca oyun dünyasına kapılmış 3 gencin hikâyesi anlatılıyor. Aileleri çok mustarip. Dışarıdaki hayatı ihmal eden bu 3 gencin başına oyun sevdaları yüzünden bir olay geliyor ve hapse düşüyorlar. Ardından da maceralar yaşanıyor.
Set günlükleri nasıl geçti? Diğer oyuncu arkadaşlarla nasıldı aranız?
Atakan Özyurt: Eslem Akar, Şinasi Yurtsever, Hakan Bilgin gibi isimlerle oynadık. Biz sette keyifli olalım ki keyifli bir iş ortaya çıksın diye uğraşıyoruz.
Fatih Yasin: Dijitalde var olduğumuz için sinema konusunda bize bir önyargı oluşmuştu. Bizim için 'Yapamazlar' deniyordu. Yapımcıların bize güvenmesiyle birlikte ilk filmimizde 860-870 bin gişe yakaladık. Türk sinemasında hatrı sayılır bir sayı bu. Bu filmimizde de tüm oyuncularla hem o başarıdan hem de bizde gördükleri samimiyetten dolayı daha güzel bir enerji yakaladık. İlk filmde Metin Akpınar, Erkan Can gibi usta isimlerle oynamıştık. Eski nesille yeni nesili harmanlamak istedik.
Kuşak çatışması oldu mu aranızda?
Bilal Hancı: Hayır, olmadı.
Fatih Yasin: Şinasi abi bazen komik şakalar yapmıyordu mesela. Ona gülüyorduk diyeyim.
Atakan Özyurt: Ankara zaten soğuk. Bir de Şinasi abinin soğuk esprileri de üzerine eklenince buz kesti ortalık.
"Gişeyi, YouTube izlenmesiyle karşılaştırıp çok üzülmüştüm"
Gişede ne olur? Bir kaygınız var mı?
Fatih Yasin: İlkinde benim aklımda bir sayı vardı ya. Ama şu an totem yaptım. Söylemeyeceğim. Ama beklentimi karşılayacağını düşünüyorum ben bu filmin. Elimizden geldiğince iyi bir iş çıkarmaya çalıştık.
Atakan Özyurt: Gişe beklentisi kafasına kendimi sokamıyorum ben. YouTube izlenme oranlarıyla film izlenme oranlarını karıştırıyorum. YouTube'ta bu video 10 milyon izlenir diyorsun. Sinemada da öyle bir beklentiye girmiştim. Kafalar Karışık ilk haftasında 270 bin civarı izlenmişti. Ben yerlerdeydim. Çok üzülmüştüm. YouTube'ta bir video 1 günde 2 milyon izleniyor. Gerçi bu düşünceyi aştım. Ama gişe olarak kafamda bir şey oturtamıyorum.
Bilal Hancı: İlk filmde bir beklentiye girerek hata yaptık. Benim şu anki beklentim sinemaya para verip bilet alan insanların kaliteli bir zaman geçirmesi ve mutlu olması. Sayı önemli değil.
"Cem Yılmaz bizden korkuyor!"
Yeni film projeleri var mı?
Bilal Hancı: Yeni projelerde senaryoyu biz oluşturmak istiyoruz. Kendi karakterlerimizi yazmayı istiyoruz. Ama yeterli zamanı bulamıyoruz. Bir de biz biraz uçtuk senaryoda. Pahalı bir prodüksiyon çıktı.
Atakan Özyurt: Evet, fantastik komedi tarzı bir senaryoydu. At vücutlu insanlar vardı yani . Şu an istesek çekeriz belki ama istediğimiz o kaliteyi veremeyebiliriz. O yüzden çekmek istemiyoruz.
Fatih Yasin: Bu senaryomuz bir gün çekilecek ama. Biz öğrenmeye çalıştığımız bir sektöre girdik. Sinema sektörünü bilmiyorduk. İkinci filmde biraz daha pişmeye başladık.
Bilal Hancı: Cem Yılmaz korksun.
Fatih Yasin: Cem Yılmaz zaten korkuyor bizden. Şaka tabii. Cem Yılmaz'ı çok seviyoruz ve saygı duyuyoruz.
Cem Yılmaz bozdu mu sizce?
Atakan Özyurt: Tabii ki bozmadı. Türk sineması yatsın kalksın Cem Yılmaz'a dua etsin. GORA, AROG harika işler.
Bilal Hancı: Cem Yılmaz bozabilecek bir adam değil ki. Hep daha iyi şeyler yapmaya çalışan bir adam. Arif ve 216'nın daha üretim aşamasında, 2 sene öncesinden belgeselini çekmeye başlamışlar mesela. Çok imrendim. Sanatı ayrı senaryosu ayrı mükemmel. Bu tarzda Cem Yılmaz'a yaklaşabilecek biri yok bence Türkiye'de.
"YouTube'a dizi çekeceğiz"
Filmi çekerken YouTube'a biraz ara verdiniz tabii. Aboneleriniz sitem etti mi?
Atakan Özyurt: Film, askerlik, evlilik… Çok yoğun bir süreçten geçtik. Hala devam eden bir tempo var. 3-4 haftalık aksatabiliriz YouTube videolarımızı. Ama o kadar da olur. Gerçekten gecemiz gündüzümüz yok.
Fatih Yasin: Seyircimiz çok mustarip ama çok normal karşılıyoruz bu durumu. Her hafta birbirinden farklı içerikler üretiyorduk. Film dönemine girdiğimizde çok yorulduk, askerlik, evlilik derken aksattık. Ama ofisimiz açılıyor. Açıldıktan sonra bambaşka içeriklerle karşı karşıya gelecekler ve "İyi ki dinlenmişsiniz" diyecekler.
Atakan Özyurt: Biz YouTube'u biliyoruz. Elimizde yapacağımız her iş hazır, bütçesi belli. Biraz da bilerek duralım biraz dedik kendimize. YouTube'a dizi çekeceğiz. Skeçlerden oluşacak. Yakında izleyeceksiniz.
"Murat Boz film yapınca Türk Sineması çökecek mi?"
YouTuberların yaptıkları filmleri nasıl buluyorsunuz? Beğeniyor musunuz? Mesleğin önde gelen isimleri tarafından gelen eleştirilere nasıl cevap veriyorsunuz?
Fatih Yasin: Meyve veren ağaç taşlanır. İçerik bir olguya zarar vermiyorsa bu tepkilerin yersiz olduğunu düşünüyorum. İçerik üreten herkesin önünü açmak lazım bence.
Bilal Hancı: Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Dünyanın sonu gelmiş gibi davranıyorlar. Mesela Murat Boz. Çok iyi bir şarkıcı. Oyunculuğu çok mu iyi? Tartışılır. Murat Boz film yapınca Türk sineması çökecek mi? İnsanlar sinemaya gitmeyecek mi? Sinemaların kafasına kilit mi vurulacak? Çok abartılıyor bazen. Eleştiriye tamamen açığım. Bazı insanlar var, ağzımızla kuş da tutsak yine o ağır cümleleri söyler. O yüzden önemsemiyorum ben. Ben kendi defterimi yazıyorum.
Atakan Özyurt: Bizim filmimizi beğendiler genel anlamda. Her fenomen veya YouTuber film yapmalı mı? Bilemiyorum tabii. Her önüne gelen de film çekmesin bence.
"Enes Batur'un ikinci filmini beğenmedik"
Enes Batur'un filmlerini beğeniyor musunuz?
Atakan Özyurt: Hayır.
Fatih Yasin: İlkini beğendim ama ikincisini beğenmedim.
Bilal Hancı: İkincisini Enes de beğenmedi bence. İlk film haddini çok iyi bilen bir filmdi. İkinci filmde yapılmak istenen şey yapılamadı. Bir süper kahraman filmiydi çünkü.
"Her hafta kışkırtma videosu çekemeyiz"
YouTube'a eşlerle videolar gelmeye başlayınca abonelerden tepki aldınız mı? Birkaç yorum okudum 'eski tadı yok kanalın' diye. Sonuçta sürekli kışkırtma videosu da çekemezsiniz.
Bilal Hancı: Her hafta kışkırtma çekelim istiyorlar. Ama mümkün değil. Bizim yaptığımız kışkırtmalardan örnek alıp insanlar olayı çok başka yere götürdü.
Atakan Özyurt: Kışkırtma konsepti Kafalar ile doğdu. Başkaları da bizden görüp yapmaya başladı ama farklı sonuçlar doğmaya başladı. Bu sonuçların faturası da bize kesildi. Biz de bıraktık artık kışkırtma videolarını. Haberlere düşen olaylarda bizim videolarımızı göstermeye başladılar. Hedef gösterdiler bizi. Yazıklar olsun diyor insan.
Pişman oldunuz mu hiç kışkırtma videosu çektiğinize?
Atakan Özyurt: Hiç olmadık. 400 video çekmişiz maksimum 20 video vardır kışkırtma.
Fatih Yasin: Hayır. Sadece kışkırtma yapmadık zaten. Bugün "10 TL ile bir gün geçirme" videosunu bulabilirsiniz bizim kanalda. Arşiv videosu gibidir o. İzlediğinizde o dönemi görebilirsiniz.
Bilal Hancı: Tabii ki olmadık. İnsanlar bizi onunla sevdi. Çok iyi yapıyorduk. İddialı konuşacağım, YouTube Türkiye'de bizim yaptığımız kışkırtmaya yakın bir içerik yok.