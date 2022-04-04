Başkan Erdoğan'ın davetlerine katılan Ajda Pekkan'dan eleştirilere sert tepki: Hepimizin Cumhurbaşkanıdır!

Süperstar Ajda Pekkan, çok özel açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanının etkinliklerine katıldığı için eleştirilmesini anlayamadığını söyleyen Pekkan, "Cumhurbaşkanımız, tüm milletimizin seçimi ile belirlenmiş bir kişi ve hepimizin Cumhurbaşkanıdır. Devletimiz herhangi bir organizasyona davet ettiği zaman tabii ki katılıyorum" dedi.
Türkiye'nin yıllardır rol model alınan isimlerinin başında geliyorsunuz. Bu yaşamınızı nasıl etkiliyor?
Örnek olmak zor. Hep başarılı olmak zorundasınız. Çok büyük bir sorumluluk. Ajda Pekkan ile yaşamak zorundayım, en yorucu olanı da bu aslında. Ajda Pekkan'a zarar vermemek için de fazla ortalarda gezmiyorum. Ben insanım ve bundan dolayı zarar görebilirim. Her şeye rağmen iyi ki müzik yapıyorum. İyi ki sevenlerim var. Onların sevgisi dünyaya bedel.
Böyle yaşamak da kısıtlayıcı bir durum... İstediğiniz gibi gezebiliyor musunuz mesela?
İstanbul'u gönlümce gezmek istiyorum ama olmuyor. Mesela Kapalıçarşı'yı, Tahtakale'yı, Perşembe Pazarı'nı veya Galata'yı gezmek istiyorum ama uzun yıllardır buralara gitmiyorum. İçimde ukdedir bu...
MARMARAY'I MERAK EDİYORUM
Bir röportajınızda "Metrobüse, İDO'ya hiç binmedim, çok merak ediyorum" demiştiniz...
Evet, çok merak ediyorum. Metroya da metrobüse de hiç binmedim. Hele Marmaray'ı çok merak ediyorum. Vapura binmek de çok istiyorum. Deniz albayıydı babam, onunla binerdik küçükken. O günler hâlâ aklıma geliyor.
Kadın olarak sanat dünyasında var olabilmek için nasıl mücadele ettiniz?
Yola kadın olarak değil, insan olarak çıktım. Hümanist, vicdanlı, dürüst bir insan olarak. Ancak yaşamın içinde sana yapılan yanlışlarla öğreniyorsun birçok şeyi. Kendimi hep kolladım, önlemlerimi aldım yani hayat bana akıllı olmayı öğretti. Çok kaliteli insanlarla da çalıştım. Ayhan Işık, Belgin Doruk, Sadri Alışık, Ediz Hun gibi. Ses Dergisi'nin yarışmasına resmimi babam göndermiş. Yarışma sonrası sinema yaptım. Hatta müzikle uğraşmak istiyordum, sinema istemiyordum. Ama bir süre yaptım. Fahrettin Aslan bana teklifte bulundu. Maksim'de Zeki Müren'in altında çalışmaya başladım. Maksim başka bir dünyaydı. Şimdi bir dizide anlatılıyor, oradaki karakterleri yakından tanıma fırsatım oldu.