Başkan Erdoğan'ın davetlerine katılan Ajda Pekkan'dan eleştirilere sert tepki: Hepimizin Cumhurbaşkanıdır!

Çok genç yaşta sektöre girdiniz. Yanınızda ailenizden biri var mıydı bu süreçte? Mesela anneniz...

Annem bu işlere hiç karışmayan bir insandı. Onu genç yaşta kaybettim. Boşanmış bir ailenin çocuğuydum. Karmaşık bir çocukluk geçirdim. Kardeşim de ben de savruldum. Babam iki defa daha evlendi. Çok genç yaşta çalışmaya başladım. Kadının güçlü olması gerektiğini öğrendim. Başımızda kimse yoktu, anneme ve kardeşime bakmak zorundaydım. Maddi zorluk çektiğimiz dönemler de oldu. Yarışma sonrası sinemaya evet demek zorunda kaldım, kalbim müzikten yana olmasına rağmen. Yaptığım her işi şerefimle yaptım. Babamın vasiyetiydi. Ölmeden önce bize "Ben size şerefiniz dışında hiçbir şey bırakamıyorum. Şerefinize sahip çıkın" dedi. Ben de öyle yaptım.



Türkiye'de her kesimden insanın dinlediği bir sanatçısınız. Birleştirici bir yere sahipsiniz...

Sanat her zaman birleştirir. Ne kadar çok insanımız sanatla büyürse o kadar güzel bir ülke oluruz. Sanat içinde müziği, tiyatroyu, folkloru, baleyi, resmi barındıran bir kavram. Devletimizin de sanata bu açıdan daha fazla katkı sağlamalı. Biz bu ülkenin çocuklarıyız, bizi anlatan müzik de bizi irleştiriyor. Ben dünya müziğini de takip ediyorum ama kendi topraklarımızdan çıkan sanatçıları da dinliyorum.



Kadına şiddetle ilgili siz neler hissediyorsunuz?

Sadece kadına değil canlıya şiddete karşıyım. Kadın da erkek de birbirini anlamalı, birbirlerine hoşgörülü davranmalılar. Her şeyin başı eğitim. İnanıyorum ki, yeni yasalarla şiddet azalacaktır. Bir erkeğin kadına yapacağı şiddet onu güçlü kılmaz... Sadece aciz kılar...