Başkan Erdoğan'ın davetlerine katılan Ajda Pekkan'dan eleştirilere sert tepki: Hepimizin Cumhurbaşkanıdır!





AŞK DEĞİL, MANTIK EVLİLİĞİ YAPTIM AMA MUTLU OLDUM

Star olmak özel hayatınızı nasıl etkiliyor?

Tabii özel hayatım kısıtlanıyor. Hayatıma birini alamıyorum çünkü ona ayırabilecek vaktim yok. O yüzden, 6 yıldan fazla evli kaldığım Ali Bars, '"Çalış" dediği halde çalışmamıştım. Aşk değil mantık evliliği yaptım ama mutlu oldum. Aile kavramını yakından hissetmek istedim, evime vakit ayırdım. Yemekler yaptım, misafir ağırladım. Çocuğumuz olsun da istemiştik ama olmadı. Şöhretin tepesindeyken radikal bir kararla evlenmiştim. 6 yılın sonunda şarkı söylemek için baktım kalbim kıpır kıpır atıyor. Ben de boşandım ve müziğe döndüm.

KADIN SANATÇILARIMIZI DESTEKLİYORUM

Sabah'ta yer alan habere göre, son dönemde bazı kadın şarkıcıların giydiği kıyafetler üzerinden eleştirilmesi hakkında da konuşan Pekkan, "Bu eleştiriler benim için olabilir, başka bir kadın meslektaşım için de olabilir. Önemli olan sanatçının nasıl giyinmek istediği. Sahnede kendini nasıl iyi hissediyorsa öyle giyinmeli. Ben bu açıdan kadın sanatçılarımızı destekliyorum." ifadelerini kullandı.