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    • Magazin
    • 04.04.2022 17:51
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    • 04.04.2022 17:54
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    Ferat Korkmaz kimdir? Ferat Korkmaz neden öldü, hastalığı neydi? Ferat Korkmaz kaç yaşındaydı, aslen nereli, mesleği ne?

    Gündemde yoğun bir şekilde Ferat Korkmaz kimdir? Ferat Korkmaz neden öldü, hastalığı neydi sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. TV8'de yayınlanan ve ilgiyle izlenen Survivor All Star ekibinde çalışan Ferat Korkmaz'ın yaşamını yitirdiği haberleri gündemde büyük etki ve üzüntü yarattı. Cenazeye katılan Acun Ilıcalı'nın oldukça üzgün olduğu görüldü. Bu gelişme üzerine hayatına dair bilgiler izleyiciler tarafından da merak edilmeye başlandı. Peki Ferat Korkmaz kaç yaşındaydı, aslen nereli, mesleği ne?

    takvim.com.tr
    Ferat Korkmaz kimdir?

    Ferat Korkmaz kimdir? Ferat Korkmaz neden öldü, hastalığı neydi? Ferat Korkmaz kaç yaşındaydı, aslen nereli, mesleği ne sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Akşam kuşağının fenomen yarışması Survivor'ı yakından takip eden izleyiciler set çalışanlarından Ferat Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini duyunca hakkındaki tüm detayları merak eder oldu. İşte tüm bilgiler...

    FERAT KORKMAZ NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

    Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu televizyon kanalında yayınlanan bir programın Dominik Cumhuriyeti'ndeki setinde güvenlik görevlisi olarak çalışan 22 yaşındaki Ferat Korkmaz, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Korkmaz'ın cenazesi, memleketi Sakarya'nın Erenler ilçesi Bağlar Mahallesine getirildi.

    Ferat Korkmaz'ın cenazesi, Yıldıztepe Mehmet Zahit Kotku Caminde kılınan namazın ardından Serdivan ilçesi Merkez Mezarlığına defnedildi.

    Acun Ilıcalı da Korkmaz'ın acılı ailesi yalnız bırakmadı

    FERAT KORKMAZ KİMDİR?

    Eski milli kürek sporcusu olan, dizi ve filmlerde figüran olarak rol alan ve son olarak Survivor ekibinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Ferhat Korkmaz, Dominik Cumhuriyeti'nde girdiği denizde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
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    Haberler Magazin Ferat Korkmaz kimdir? Ferat Korkmaz neden öldü, hastalığı neydi? Ferat Korkmaz kaç yaşındaydı, aslen nereli, mesleği ne?
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