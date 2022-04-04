Ferat Korkmaz kimdir? Ferat Korkmaz neden öldü, hastalığı neydi? Ferat Korkmaz kaç yaşındaydı, aslen nereli, mesleği ne sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Akşam kuşağının fenomen yarışması Survivor'ı yakından takip eden izleyiciler set çalışanlarından Ferat Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini duyunca hakkındaki tüm detayları merak eder oldu. İşte tüm bilgiler...