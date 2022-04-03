3 Nisan Pazar Yokluk adasına kim gitti? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? Survivor eleme adayı kim oldu? 3. eleme adayı...

Survivor kim elendi? Sorusu yanıtını buldu. TV8'in fenomen yarışması izleyicileri bu akşam ekrana kilitledi. Heyecanın en üst seviyede yaşandığı bir dokunulmazlık oyunu oynandı. İki takımdan da birer adayın çıkdığı nefes kesen yarışmada gitme adayları yokluk adasına gidiyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 3 Nisan Pazar eleme adayı kim oldu? İşte merak edilenler!