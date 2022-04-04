Survivor Sude'ye saldırı paramparça ettiler! Mert Öcal'la aşk skandalı patlak veren Sude Burcu'ya büyük şok manzara korkunç
TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All-Star'da, Nisa Bölükbaşı'nın takım arkadaşı Sude Burcu'yu Mert Öcal hakkında uyarması sonrası ortalık karışmıştı. Bu olayla birlikte Sude Burcu ile Mert Öcal arasında bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştı. Nisa'ya göre Mert aynı zamanda eski Survivor yarışmacılarından birini de aynı anda idare ediyor. Geçtiğimiz günlerde de Mert Öcal'ın adaya veda etmesi üzerine sular şimdilik biraz duruldu yarışmada ama dışarıda öyle değil...
04.04.2022 08:58 - Son Güncelleme: 04.04.2022 08:59
TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022'de son günlerin en çok konuşulan olayı Mert Öcal ile Sude Burcu'nun bir türlü akıl sır ermeyen ilişkisi. Yarışmaya yedeklerden dahil olan Nisa Bölükbaşı'nın iddiasına göre Mert Öcal, hem Sude Burcu'yu hem de eski bir Survivor yarışmacısı olan Makbule Şakalakoğlu'nu aynı anda idare ediyor.
Simge Burcu yaptığı paylaşıma şu notu düştü:
'Sabah salonu açmaya geldiğimde gördüğüm manzara...Bunun bir yarışma programı olduğunu unutup,3 kızıyla hayata karşı mücadele eden bir kadının iş yerine kadar gelip nefretinizi bu şekilde kusmanız çok korkutucu.Bunu yapanı bulacağız ama ileri gitmeyeceğinin garantisini kim vercek?'