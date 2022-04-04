RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Survivor Sude'ye saldırı paramparça ettiler! Mert Öcal'la aşk skandalı patlak veren Sude Burcu'ya büyük şok manzara korkunç

Survivor Sude'ye saldırı paramparça ettiler! Mert Öcal'la aşk skandalı patlak veren Sude Burcu'ya büyük şok manzara korkunç

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All-Star'da, Nisa Bölükbaşı'nın takım arkadaşı Sude Burcu'yu Mert Öcal hakkında uyarması sonrası ortalık karışmıştı. Bu olayla birlikte Sude Burcu ile Mert Öcal arasında bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştı. Nisa'ya göre Mert aynı zamanda eski Survivor yarışmacılarından birini de aynı anda idare ediyor. Geçtiğimiz günlerde de Mert Öcal'ın adaya veda etmesi üzerine sular şimdilik biraz duruldu yarışmada ama dışarıda öyle değil...

04.04.2022 08:58 - Son Güncelleme: 04.04.2022 08:59
Survivor Sude’ye saldırı paramparça ettiler! Mert Öcal’la aşk skandalı patlak veren Sude Burcu’ya büyük şok manzara korkunç

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022'de son günlerin en çok konuşulan olayı Mert Öcal ile Sude Burcu'nun bir türlü akıl sır ermeyen ilişkisi. Yarışmaya yedeklerden dahil olan Nisa Bölükbaşı'nın iddiasına göre Mert Öcal, hem Sude Burcu'yu hem de eski bir Survivor yarışmacısı olan Makbule Şakalakoğlu'nu aynı anda idare ediyor.

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Survivor Sude’ye saldırı paramparça ettiler! Mert Öcal’la aşk skandalı patlak veren Sude Burcu’ya büyük şok manzara korkunç

Tüm bunlar bir yanda Sude Burcu cephesinde bambaşka bir gelişme de yaşanıyor.

Survivor Sude’ye saldırı paramparça ettiler! Mert Öcal’la aşk skandalı patlak veren Sude Burcu’ya büyük şok manzara korkunç

SALDIRAYA UĞRADILAR

Sude Burcu'nun ablası Simge Burcu saldırıya uğradıklarını duyurdu.

Survivor Sude’ye saldırı paramparça ettiler! Mert Öcal’la aşk skandalı patlak veren Sude Burcu’ya büyük şok manzara korkunç

Simge Burcu, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda annelerine ait olan iş yerinde bulunan Sude'nin fotoğrafının bulunduğu bir pankarta saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Survivor Sude’ye saldırı paramparça ettiler! Mert Öcal’la aşk skandalı patlak veren Sude Burcu’ya büyük şok manzara korkunç

Simge Burcu yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

'Sabah salonu açmaya geldiğimde gördüğüm manzara...Bunun bir yarışma programı olduğunu unutup,3 kızıyla hayata karşı mücadele eden bir kadının iş yerine kadar gelip nefretinizi bu şekilde kusmanız çok korkutucu.Bunu yapanı bulacağız ama ileri gitmeyeceğinin garantisini kim vercek?'

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