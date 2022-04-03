Yargı ne zaman final yapacak? Yargı bitiyor mu, final mi yapacak? 3 Nisan Pazar Yargı reyting sonuçları!

Metin amirin ne şekilde olaya dahil olduğunu anlayamayan Eren'i hayatının en zor günleri beklemektedir. Bu noktada gün sonunda onu sürpriz bir iş birliği beklemektedir. Zafer cinayetinde her detayı bilen ve kimseye söylemeyerek bilmenin tadını sonuna kadar çıkaran Yekta'nın ise beklenmedik bir ziyaretçisi vardır.