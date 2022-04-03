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    • Magazin
    • 04.04.2022 09:00
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    • 04.04.2022 09:01
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    Yargı ne zaman final yapacak? Yargı bitiyor mu, final mi yapacak? 3 Nisan Pazar Yargı reyting sonuçları!

    Bu yılın en çok konuşulan dizisi Yargı'nın yeni bölüm tanıtımında Ceylin Ilgaz ile kuracağı yuvanın planlarını yaparken acı gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Peki, Yargı bitiyor mu, final mi yapacak? Yargı ne zaman final yapacak? Yargı reyting sonuçları nasıl? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Yargı bitiyor mu, final mi yapacak? Yargı ne zaman final yapacak? 3 Nisan Pazar Yargı reyting sonuçları!

    Yargı final mi yapacak? Sorusu dizinin sıkı takipçileri tarafından yoğunlukla araştırılmaya başlandı. Kanal D'de Pazar günleri izleyiciyle buluşan Yargı dizisi bu akşam 27. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümde, Ceylin, Ilgaz'la yeni bir hayat kurmak için planlar yaparken Metin'in sırrı gün yüzüne çıkıyor. Peki, Yargı bitiyor mu, final mi yapacak? Yargı ne zaman final yapacak? Yargı reyting sonuçları nasıl? İşte merak edilenler!

    YARGI DİZİSİ FİNAL Mİ YAPACAK?

    Henüz konu hakkında yapım şirketinden açıklama gelmedi.

    YARGI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Ailesi paramparça olan Ceylin, kendisine destek olmak istediğini düşündüğü Metin'i yeni ailesi olarak görür. Ancak bu sahte denge gün be gün yıkılmakta ve üzerindeki şeffaf örtü hızla, önlenemez bir şekilde açılmak üzeredir. Bu enkazın altından Ilgaz-Ceylin çifti başarıyla çıkabilecek midir?

        Metin amirin ne şekilde olaya dahil olduğunu anlayamayan Eren'i hayatının en zor günleri beklemektedir. Bu noktada gün sonunda onu sürpriz bir iş birliği beklemektedir. Zafer cinayetinde her detayı bilen ve kimseye söylemeyerek bilmenin tadını sonuna kadar çıkaran Yekta'nın ise beklenmedik bir ziyaretçisi vardır.

        Zamansız yaşadığı kayıplarla büyük bir yas sürecine giren Ceylin'in duygu durumu herkesi endişelenmektedir. Ilgaz Ceylin'in elini hiç olmadığı kadar sıkı tutup yeni bir yola çıkmaya hazırdır. Ancak ikisinin de ayaklarına takılı olan zincirlerin sesi yavaş yavaş duyulmaya başlamıştır…
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        Haberler Magazin Yargı ne zaman final yapacak? Yargı bitiyor mu, final mi yapacak? 3 Nisan Pazar Yargı reyting sonuçları!
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