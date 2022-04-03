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    • Magazin
    • 04.04.2022 09:21
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    • 04.04.2022 09:22
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    1. bölümle tozu dumana katmaya geliyor! Aylardır beklenen Hakim dizisi 4 olay isimle şovunu yapacak! Adalet ile vicdan arasındaki ince çizgi...

    atv'nin bomba giriş yapmaya hazırlanan Hakim dizisinin ilk bölüm tarihi belli oldu. Hakim için seyircilerin heyecan sona eriyor. atv ekranlarında dizinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir savcının, oğlunu korumak için verdiği mücadeleyi anlatan dizinin başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur paylaşıyor.

    takvim.com.tr
    Aylardır beklenen Hakim dizisi 4 olay isimle şovunu yapacak!

    Hakim dizisinin 1. bölümü için geri sayım sona erdi. Aylardır beklenen dizi bomba kadroyla şovunu yapacak. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan, Uğur Yücel gibi önemli isimlerin kadrosunda yer aldığı Hakim dizisinin çekimleri tam gaz devam ediyor. atv'de olay isimlerle Hakim fırtınası esecek. atv'den diziyi büyük bir heyecanla bekleyenlere müjde verildi. "Hakim" ilk bölümüyle 4 Nisan Pazartesi 20.00'de atv ekranlarında başlıyor.

    HAKİM 1. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Hakim, ilk bölümü ile 4 Nisan 2022 Pazartesi günü saat 20.00'de atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

    HAKİM 1.BÖLÜM ÖZETİ:

    Ömer Arif Derman; dürüst, adil ve vicdanlı olmayı ilke edinmiş, çevresi tarafından sevilip sayılan, başarılı bir hakimdir. Oğlu Ozan, annesinin ölüm yıldönümünde bir kazaya sebebiyet verir. Ozan'ın aracıyla çarptığı genç, onun tüm çabalarına rağmen olay yerinde hayatını kaybeder.

        Telaş ve korkuyla kaza mahallini terk eden Ozan, eve döndüğünde başından geçenleri babasına anlatır. Oğlunu kendi elleriyle adalete teslim etmek üzere emniyete giden Ömer Arif, orada kötü bir sürprizle karşılaşır. Ozan'ın ölüme sebebiyet verdiği kişi, ülkenin ünlü iş adamlarından, suç örgütü lideri Azem Demirkıran'ın oğludur.

        Acımasızlığı ile nam salmış bu adam ve eşi Zümrüt Demirkıran, oğullarının katilini bir an evvel bulmak istemekte, intikam yeminleri etmektedirler. Ömrü boyunca doğru ve adil kararlar vermeye gayret etmiş olan Ömer Arif, bir baba olarak oğlunu korumak için vicdanının sesini dindirmek zorundadır şimdi. Hakim, hayatının en zor kararını, bu kez oğlu adına verecektir! Üstelik içinden çıkılması güç, kirli bir hikayeye günbegün batacağını bilmeden…

        HAKİM 1. BÖLÜM FRAGMAN

        Yapımını Limon Film, yapımcılığını da Hayri Aslan'ın üstlendiği Hakim'in yönetmenliğini, Erkan Tunç, Süleyman Mert Özdemir yapıyor. Senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma kaleme alıyor.

        HAKİM OYUNCULARI

        Oyuncular : Erdal Beşikçioğlu (Ömer Arif Derman), Yurdaer Okur (Azem Demirkıran), Ebru Özkan (Yasemin Kaner), Uğur Yücel (Cevdet Dağıstanlı), Hasibe Eren (Gülbahar Yalçın), Fatih Berk Şahin (Ozan Derman), Seda Akman (Zümrüt Demirkıran), Eslem Akar (Deniz Demirkıran), Gülsen Tuncer (Semra Dağlı), Burcu Kara (Ayşe Korkmaz), Naz Çağla Irmak (Ceren Seyhan), Hakan Yufkacıgil (Celayir), Gökçen Gökçebağ (Rüzgar), Cem Söküt (Pusat Yalçın), Zamire Zeynep Özdemir (Esma), Ahmet Yıldırım (Mücahit), Rojhat Özsoy (Cuma), Almila Bayraktar (Yeliz), Ahmet Batuhan Çebi (Samet), Atilla Emirhan Kırık (Mustafa), Şura Asel Şener (Rabia), Selen Polat (Özge)
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        Haberler Magazin 1. bölümle tozu dumana katmaya geliyor! Aylardır beklenen Hakim dizisi 4 olay isimle şovunu yapacak! Adalet ile vicdan arasındaki ince çizgi...
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