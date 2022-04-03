1. bölümle tozu dumana katmaya geliyor! Aylardır beklenen Hakim dizisi 4 olay isimle şovunu yapacak! Adalet ile vicdan arasındaki ince çizgi...

Hakim dizisinin 1. bölümü için geri sayım sona erdi. Aylardır beklenen dizi bomba kadroyla şovunu yapacak. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan, Uğur Yücel gibi önemli isimlerin kadrosunda yer aldığı Hakim dizisinin çekimleri tam gaz devam ediyor. atv'de olay isimlerle Hakim fırtınası esecek. atv'den diziyi büyük bir heyecanla bekleyenlere müjde verildi. "Hakim" ilk bölümüyle 4 Nisan Pazartesi 20.00'de atv ekranlarında başlıyor.
HAKİM 1. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Hakim, ilk bölümü ile 4 Nisan 2022 Pazartesi günü saat 20.00'de atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
HAKİM 1.BÖLÜM ÖZETİ:
Ömer Arif Derman; dürüst, adil ve vicdanlı olmayı ilke edinmiş, çevresi tarafından sevilip sayılan, başarılı bir hakimdir. Oğlu Ozan, annesinin ölüm yıldönümünde bir kazaya sebebiyet verir. Ozan'ın aracıyla çarptığı genç, onun tüm çabalarına rağmen olay yerinde hayatını kaybeder.