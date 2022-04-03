Ani ölümü sevenlerini kahretmişti! Bombayı bakın nasıl patlattı! Kardeşlerim'in Kadir'i Halit Özgür Sarı ekranlara geri dönüyor!

ATV'nin rekortmen dizisi Kardeşlerim Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Dizide Kadir karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı başarılı performansıyla izleyicilerin gözbebeği olmuştu. Annesi babası öldükten sonra kardeşlerine bakmak için hayatla mücadele eden Kadir'in ölümü ise sevenlerini yasa boğmuştu. Yakışıklı oyuncu ekranlara geri dönüyor. İşte Halit Özgür Sarı'nın yeni projesi! Bombayı bakın nasıl patlattı...
Halit Özgür Sarı bir süredir askerdeydi. Vatani görevini tamamlayan yakışıkşı oyuncu, setlere jet hızıyla yeniden döndü.
Kardeşlerim'in Kadir'i dizide Damlasu İkizoğlu'nun canlandırdığı Melisa karakteriyle çok yakıştırılmıştı. Halit Özgür Sarı bu kez bambaşka bir rolde ve bambaşka bir partnerle izleyici karşısına çıkacak.
SİNEMA FİLMİYLE İZLEYİCİ KARŞISINA ÇIKACAK
Halit Özgür Sarı, başrolünü Bensu Soral ile paylaştığı OGM Pictures ile Organic Film ortak yapımı ''Özel Ders'' adlı sinema filmi ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün üstlendiği, senaryosunu ise Murat Dişli ile Yasemin Erturan'ın kaleme aldığı ve Netflix'te yayınlanacak olan Özel Ders filminin çekimleri geçtiğimiz hafta başladı.
OGM Pictures, filmin çekimlerinin başladığını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.
OGM Pictures, yaptığı açıklamada, ''Kıvanç Baruönü'nün yönettiği Private Lesson sete çıktı! Görüşmek üzere.'' ifadelerine yer verdi.
HALİT ÖZGÜR SARI KİMDİR?
4 Ekim 1993 tarihinde İstanbul'da dümyaya gelen Halit Özgür Sarı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu.
Mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi alan Halit Özgür Sarı, oyunculuk kariyerine 2018 yılında rol aldığı Diriliş Ertuğrul dizisiyle başladı.
Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Süleyman karakteriyle beğeni toplayan Sarı, daha sonra Hakan: Muhafız, Şampiyon ve Kırmızı Oda dizilerinde de rol aldı.