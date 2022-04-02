Ölümüyle herkesi yıkan İbrahim Gündoğan son yolculuğuna uğurlandı! Oğlunun sözleri yürek sızlattı! Kurtlar Vadisi Pusu’nun Mete'siydi...

Nisa Serezli'nin başrolde oynadığı "Eda Hanım" dizisiyle 1992'de oyunculuğa adım atan İbrahim Gündoğan, "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinde canlandırdığı Mete Aymar karakteri ile tanınıyordu. Usta oyuncunun oğlu Behlül Gündoğan, törende yaptığı konuşmada, babasının hayatını sanata, tiyatroya, ailesine ve dostlarına adayan bir insan olduğunu dile getirdi. Behlül Gündoğan, babasının kendisini sanatla iç içe yetiştirdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ben bu sahnede, bu kuliste oturduğunuz koltuklarda büyüdüm aslında. Sanatı hep toplumu değiştirmek, toplumu daha ileriye götürmenin bir aracı olarak yorumladı ve bize de bunu aktarmaya çalıştı. Bana hep şöyle söylerdi, 'Oğlum para kazanmak için bir meslek seçme. Asıl gayen para kazanmak olmasın, insan kazanmak olsun.' Babam, bütün hayatı boyunca insan kazanmaya, insanlara yararlı olmaya, insanları değerli hissettirmeye adadı kendisini. Kendisine oyuncu demez, 'ben tiyatro sanatçısıyım' derdi."