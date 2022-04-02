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    • Magazin
    • 02.04.2022 18:25
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    • 02.04.2022 18:27
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    Ölümüyle herkesi yıkan İbrahim Gündoğan son yolculuğuna uğurlandı! Oğlunun sözleri yürek sızlattı! Kurtlar Vadisi Pusu’nun Mete'siydi...

    Kurtlar Vadisi Pusu’da canlandırdığı Mete Aymar karakteriyle hafızalara kazınan İbrahim Gündoğan, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 63 yaşında vefat etti. Acı haberiyle sanat camiasını yasa boğan Gündoğan için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Musahipzade Celal Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törenin ardından İbrahim Gündoğan son yolculuğuna uğurlandı. Oğlu Behlül Gündoğan’ın sözleri ise yürek sızlattı. İşte detaylar...

    AA
    Oğlunun sözleri duygulandırdı!

    Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Mete Aymar karakteri ile bilinen 63 yaşındaki oyuncu İbrahim Gündoğan, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Usta oyuncu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Musahipzade Celal Sahnesi'nde tören düzenlendi.

    Nisa Serezli'nin başrolde oynadığı "Eda Hanım" dizisiyle 1992'de oyunculuğa adım atan İbrahim Gündoğan, "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinde canlandırdığı Mete Aymar karakteri ile tanınıyordu. Usta oyuncunun oğlu Behlül Gündoğan, törende yaptığı konuşmada, babasının hayatını sanata, tiyatroya, ailesine ve dostlarına adayan bir insan olduğunu dile getirdi. Behlül Gündoğan, babasının kendisini sanatla iç içe yetiştirdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

    "Ben bu sahnede, bu kuliste oturduğunuz koltuklarda büyüdüm aslında. Sanatı hep toplumu değiştirmek, toplumu daha ileriye götürmenin bir aracı olarak yorumladı ve bize de bunu aktarmaya çalıştı. Bana hep şöyle söylerdi, 'Oğlum para kazanmak için bir meslek seçme. Asıl gayen para kazanmak olmasın, insan kazanmak olsun.' Babam, bütün hayatı boyunca insan kazanmaya, insanlara yararlı olmaya, insanları değerli hissettirmeye adadı kendisini. Kendisine oyuncu demez, 'ben tiyatro sanatçısıyım' derdi."

    "GERÇEK BİR DOSTUMU KAYBETTİM"
    Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever ise usta oyuncuyla "Üzgünüm Leyla" dizisinde karı-koca rolünü oynadıklarını, Gündoğan'ın çok düşünceli ve zorluklar karşısında dik duran bir insan olduğunu söyledi.

        İbrahim Gündoğan'ın tiyatro için nefer olan, Şehir Tiyatrosu için gayret gösteren çok değerli birisi olduğunu anlatan İşsever, "Ben gerçek bir dostumu kaybettim bugün. Çok çok üzgünüm. Söyleyecek hiçbir kelime bunu karşılayamaz. Uzun zaman sonra karşılaşılsa bile devam eden dostluklar vardır, bizimkisi öyle bir dostluktu. En önemlisi sansürsüz konuştuğum bir dostumu kaybettim. Bu kadar ince, bu kadar hassas, bu kadar düşünceli insan bulmak dost olarak çok zor. Gittiğin yerde çok iyi karşılanacağını biliyorum. Çocukların da bize emanettir" ifadelerini kullandı.

        SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
        Kalp krizi nedeniyle dün hayatını kaybeden Şehir Tiyatroları oyuncularından İbrahim Gündoğan son yolculuğuna uğurlandı. Göksu Peksimetçi Salihağa Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Gündoğan'ın yakınları, dostları ve sevenleri katıldı.

        Usta oyuncunun dostlarından Kemal Ergül, yaptığı açıklamada; Gündoğan'la 40 yıllık dostluklarının olduğunu belirterek, birbirlerine nikah şahitliği yaptıklarını söyledi. Ergül, aynı zamanda yakın dostluğun gerektirdiği bütün fedakarlıkları yaptıklarını ifade ederek, "Beni boğulmaktan kurtarmıştı. En iyi dostum, en iyi arkadaşımdı. Bir yarımı kaybettim sanki. Çocukları çok iyi bir baba kaybettiler. İyi de bir sanatçıydı, mekanı cennet olsun." dedi.

            Tiyatro ve sinema sanatçısı Ali Yaylı ise Türk sineması ve Türk tiyatrosunun çok önemli bir aktörünü kaybettiğine işaret ederek, Gündoğan'ın tiyatroda usta-çırak ve el verme zincirinin sağlam halkalarından biri olduğunu dile getirdi.

            Usta oyuncunun cenazesi, kılınan namazın ardından Anadolu Hisarı Mezarlığı'na defnedildi.

            BİRÇOK PROJEDE ROL ALDI
            İstanbul'da 1959'da dünyaya gelen usta oyuncu, aralarında "Ruhsar", "Yılan Hikayesi", "Kınalı Kar", "Lale Devri", "Kuzey Güney" ve "Kurt Kanunu"nun da olduğu çok sayıda yapımda rol aldı. Gündoğan, en son yönetmenliğini Yasin Uslu'nun yaptığı TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Ya İstiklal ya Ölüm" dizisinde Damat Ferit karakteri ile seyirciyle buluşmuştu.
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            Haberler Magazin Ölümüyle herkesi yıkan İbrahim Gündoğan son yolculuğuna uğurlandı! Oğlunun sözleri yürek sızlattı! Kurtlar Vadisi Pusu’nun Mete'siydi...
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