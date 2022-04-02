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    • Magazin
    • 02.04.2022 21:50
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    • 02.04.2022 21:52
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    Selami Şahin’in oğlu ölümden döndü! Trafik kazası geçiren Emirhan Şahin'e göğüs tüpü takıldı! İşte sağlık durumu...

    Selami Şahin’in oğlu ölümden döndü! İstanbul-İzmir otoyolu Turgutlu ilçesi Sinirli Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada yaralanan, aralarında usta sanatçı Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin'in (35) de olduğu dört kişi tedavi altına alındı. Ayak bileğinde kırık olan Celal Gökhan Güldal'ın ameliyata alınacağı bildirilirken Emirhan Şahin'e göğüs tüpü takıldığı öğrenildi. İşte detaylar...

    Selami Şahin’in oğlu ölümden döndü! İşte sağlık durumu...

    Kaza, dün saat 14.00 sıralarında, İstanbul-İzmir otoyolu Turgutlu ilçesi Sinirli Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

    İstanbul'dan İzmir yönüne giden Kürşat Ö. (41) yönetimindeki 34 ET 3131 plakalı minibüs, aynı yöne giden Mazlum S. (42) yönetimindeki 16 AOH 177 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

    Çarpışmanın etkisiyle savrulup bariyere çarpan araçlardan, kamyonet devrildi. Minibüs sürücüsü Kürşat Ö. ile yolculardan şarkıcı Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin, Celal Gökhan Güldal (46) ve Andreas Rangavis (47) yaralandı.

        BİR YARALININ DURUMU AĞIR
        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Araçtan çıkartılan yaralılardan Andreas Rangavis, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne; diğer yaralılar ise Manisa Şehir Hastanesi ile ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanelerine kaldırıldı.

        Durumu ağır olan Rangavis de Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        EMİRHAN ŞAHİN GÖZETİM ALTINDA
        Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Emirhan Şahin'e, göğüs tüpü takıldığı ve genel cerrahi servisinde gözetim altında olduğu öğrenildi.
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            Haberler Magazin Selami Şahin’in oğlu ölümden döndü! Trafik kazası geçiren Emirhan Şahin'e göğüs tüpü takıldı! İşte sağlık durumu...
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