Selami Şahin’in oğlu ölümden döndü! Trafik kazası geçiren Emirhan Şahin'e göğüs tüpü takıldı! İşte sağlık durumu...

BİR YARALININ DURUMU AĞIR

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Araçtan çıkartılan yaralılardan Andreas Rangavis, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne; diğer yaralılar ise Manisa Şehir Hastanesi ile ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanelerine kaldırıldı.