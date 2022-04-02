Selami Şahin’in oğlu ölümden döndü! Trafik kazası geçiren Emirhan Şahin'e göğüs tüpü takıldı! İşte sağlık durumu...

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında, İstanbul-İzmir otoyolu Turgutlu ilçesi Sinirli Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
İstanbul'dan İzmir yönüne giden Kürşat Ö. (41) yönetimindeki 34 ET 3131 plakalı minibüs, aynı yöne giden Mazlum S. (42) yönetimindeki 16 AOH 177 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulup bariyere çarpan araçlardan, kamyonet devrildi. Minibüs sürücüsü Kürşat Ö. ile yolculardan şarkıcı Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin, Celal Gökhan Güldal (46) ve Andreas Rangavis (47) yaralandı.