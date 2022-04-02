Burak Yörük trafiği birbirine kattı İETT şoförüne saldırdı! Yaşlı adama yumruklar savurdu polis zor zapt etti... 4N1K, Baraj, Aşk Mantık İntikam gibi dizilerde rol alan genç oyuncu Burak Yörük'ün trafiği birbirine kattığı anlar magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir İETT şoförüne saldırdığı görülen Burak Yörük, hızını alamadı hem şoförü hem de otobüsü yumrukladı.
Güvenlik güçlerinin zar zor sakinleştirdiği Burak Yörük'ün o anları, yolcular tarafından böyle görüntülendi.
Baraj ve Aşk Mantık İntikam gibi dizilerde başrol oynayan ve yeni sezonda Bir Yaz Dizisi adlı yapımda rol alacak olan Burak Yörük, trafikte olay çıkardı. Arkadaşıyla seyir halinde olan oyuncu, tartıştığı bir İETT şoförüne saldırdı.
OTOBÜS ŞOFÖRÜNE YUMRUKLAR SAVURDU
Bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşanan tartışmada öfkelenen oyuncu, direksiyon başındaki şoföre yumruklarla saldırdı. Küfürlerin havada uçuştuğu anlarda olayı yerine gelen emniyet görevlileri ise genç oyuncuyu güçlükle sakinleştirdi.