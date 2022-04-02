Burak Yörük trafiği birbirine kattı İETT şoförüne saldırdı! Yaşlı adama yumruklar savurdu polis zor zapt etti... 4N1K, Baraj, Aşk Mantık İntikam gibi dizilerde rol alan genç oyuncu Burak Yörük'ün trafiği birbirine kattığı anlar magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir İETT şoförüne saldırdığı görülen Burak Yörük, hızını alamadı hem şoförü hem de otobüsü yumrukladı.

Güvenlik güçlerinin zar zor sakinleştirdiği Burak Yörük'ün o anları, yolcular tarafından böyle görüntülendi.