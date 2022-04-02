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    • Magazin
    • 02.04.2022 09:35
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    • 02.04.2022 09:51
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    Burak Yörük trafiği birbirine kattı İETT şoförüne saldırdı! Yaşlı adama yumruklar savurdu polis zor zapt etti

    Sosyal medya fenomeni olarak başladığı kariyerine şimdilerde oyuncu olarak devam eden 26 yaşındaki genç isim Burak Yörük'ün, İETT şoförüne saldırdığı ve trafiği birbirine kattığı görüntüler, magazin gündemine damgasını vurdu. Sebebi bilinmeyen kavgada, Burak Yörük sinirlerine hakim olamadı önce şoförü yumrukladı ardından otobüsü yumrukları. Burak Yörük'ün dehşet saçtığı o anlar yolcular tarafından böyle görüntülendi.

    Burak Yörük trafiği birbirine kattı İETT şoförüne saldırdı!

    Burak Yörük trafiği birbirine kattı İETT şoförüne saldırdı! Yaşlı adama yumruklar savurdu polis zor zapt etti... 4N1K, Baraj, Aşk Mantık İntikam gibi dizilerde rol alan genç oyuncu Burak Yörük'ün trafiği birbirine kattığı anlar magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir İETT şoförüne saldırdığı görülen Burak Yörük, hızını alamadı hem şoförü hem de otobüsü yumrukladı.

    Güvenlik güçlerinin zar zor sakinleştirdiği Burak Yörük'ün o anları, yolcular tarafından böyle görüntülendi.

    Baraj ve Aşk Mantık İntikam gibi dizilerde başrol oynayan ve yeni sezonda Bir Yaz Dizisi adlı yapımda rol alacak olan Burak Yörük, trafikte olay çıkardı. Arkadaşıyla seyir halinde olan oyuncu, tartıştığı bir İETT şoförüne saldırdı.

    OTOBÜS ŞOFÖRÜNE YUMRUKLAR SAVURDU

    Bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşanan tartışmada öfkelenen oyuncu, direksiyon başındaki şoföre yumruklarla saldırdı. Küfürlerin havada uçuştuğu anlarda olayı yerine gelen emniyet görevlileri ise genç oyuncuyu güçlükle sakinleştirdi.

        Saldırıya uğrayan otobüs şoförü ise oyuncudan şikayetçi olduğunu söyledi. Polisin tutmasına rağmen sinirlerine hakim olamayan oyuncu, otobüsü yumruklamaya devam etti.

        İŞLEM YAPILMADI

        O anlar otobüsün içindeki bir yolcu tarafından anbean kayda alınırken şoförün "Şikayetçiyim" demesine rağmen Burak Yörük'ün polisler tarafından herhangi bir işlem yapılmadan aracına bindirilerek gönderilmesi tepki çekti.

        BURAK YÖRÜK KİMDİR?

        Burak Yörük, 26 Mayıs 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimine Beykent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde devam eden Burak Yörük, ilk oyunculuk deneyimini küçük yaşta rol aldığı Biz Boşanıyoruz dizisi ile yaşadı.
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            Haberler Magazin Burak Yörük trafiği birbirine kattı İETT şoförüne saldırdı! Yaşlı adama yumruklar savurdu polis zor zapt etti
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