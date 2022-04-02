2 Nisan 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Güneş–Merkür kavuşumu bu dertli topraklara da gün doğuyor, dedirtecek. 1994'te Satürn Balık döngüsünde kurulan Amazon gibi birçok yatırımcı ülkemize gelecek. Makine dünyasına taşınıyoruz, demir–çelik sektöründeki fiyatlar değişecek. Yaşamlarımızdaki küçük detayları artık daha hızlı çözüme kavuşturmak isteyeceğiz. Bilmediğimiz alanlar hakkında bilgi sahibi olmak için var gücümüzle çırpınacağız. Yönetimlerden, kamuya kadar, değişim rüzgarının en sert şeklide estiğini hissedeceğiz.
KOÇ
İstediklerinizi başaracak gücünüz var. Bazı konularda sonuçların olumsuz olduğunu gördüğünüzde yeniden değerlendirme yapmanız yerinde olacaktır.
BOĞA
Bereketinizin arttığını görebilirsiniz, ailevi ve geleneksel bazı konularda hayatınızda yükselmeye ve önem kazanmaya başlayacak.