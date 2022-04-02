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    • Magazin
    • 02.04.2022 09:07
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    • 02.04.2022 09:07
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    2 Nisan 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    2 Nisan 2022 Cumartesi günlük burç yorumları. Kendinizi iyi hissetmek için spora ve kendinize zaman ayırmalısınız! 2 Nisan 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 2 Nisan 2022 Cumartesi günlük burç yorumları...

    Değişim rüzgarları

    Astrogündem: Güneş–Merkür kavuşumu bu dertli topraklara da gün doğuyor, dedirtecek. 1994'te Satürn Balık döngüsünde kurulan Amazon gibi birçok yatırımcı ülkemize gelecek. Makine dünyasına taşınıyoruz, demir–çelik sektöründeki fiyatlar değişecek. Yaşamlarımızdaki küçük detayları artık daha hızlı çözüme kavuşturmak isteyeceğiz. Bilmediğimiz alanlar hakkında bilgi sahibi olmak için var gücümüzle çırpınacağız. Yönetimlerden, kamuya kadar, değişim rüzgarının en sert şeklide estiğini hissedeceğiz.

    KOÇ
    İstediklerinizi başaracak gücünüz var. Bazı konularda sonuçların olumsuz olduğunu gördüğünüzde yeniden değerlendirme yapmanız yerinde olacaktır.

    BOĞA
    Bereketinizin arttığını görebilirsiniz, ailevi ve geleneksel bazı konularda hayatınızda yükselmeye ve önem kazanmaya başlayacak.

        İKİZLER
        İş konusunda emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz. Sonuç itibari ile kendinizi daha iyi hissettiğiniz bir noktaya gelmeye başlıyorsunuz.

        YENGEÇ
        Yeni başlangıçlar için uygun bir gün, beklediğiniz haberleri de alarak içinizi ferahlatabilirsiniz. Keyfinizin yükselişe geçeceği bir süreçtesiniz, uzun süreli olacak.

        ASLAN
        Özgüvenli olmanız güzel bir davranış olmakla beraber istediğiniz pozisyonu başkaları ile de paylaştığınızı fark ederek daha çok çalışarak ilerleyin.

            BAŞAK
            Maddiyat ve sağlık açısından kendinizi oldukça güçlü ve idealist hissedeceksiniz. Spora başlamak ya da yatırım yapmak için oldukça uygun bir gün olacak.

            TERAZİ
            Aile içi çatışmalara dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Çevrenizdeki herkes sizinle aynı fikirde olamaz, onların da fikirlerine saygı göstermelisiniz.

            AKREP
            Maddi olanaklarınızın artacağı ve hedeflerinizin yükseleceği bir döneme giriyorsunuz. Bu süreçte bencilliğe yönelmemeniz kesinlikle önem arz ediyor.

                YAY
                Sizden küçük kişileri ciddiye aldığınızda cümlelerinde hayatınızla ilgili mesajlar içerdiğini göreceksiniz. Kariyer basamaklarını tırmanırken aşk hususunda da harekete geçin.

                OĞLAK
                İdealist bir ruhunuz var ve bu da size iyi geliyor. Eğer bir şeyi gerçekten çok isterseniz onun sonuna kadar peşinden gitme yeteceğiniz var.

                KOVA
                Bazı konularda üzerinizdeki yükü atmak size iyi gelebilir. Yolun sonundaki ışığa ilerlemek için bazen yüklerimizden arınmalısınız. Bağ kesme meditasyonları size iyi gelecek.

                    BALIK
                    İş birliği ve toplu çalışmalar hususunda uygun bir gündesiniz. Başkaları ile kontakta kalmak, onları daha anlayışlı karşılamak bugününüzün genel konusu.
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                    Haberler Magazin 2 Nisan 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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