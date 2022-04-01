Oscar'a damga vuran tokat! "Polis Will Smith'i tutuklamak için törende hazır bekliyordu"

Oscar Ödülleri yapımcısı Will Packer, 27 Mart gecesi gerçekleşen ödül töreninde sunucu Chris Rock'ı tokatlayan aktör Will Smith'i gözaltına almak için polislerin hazır beklediğini açıkladı.
CHRİS ROCK ŞİKAYETÇİ OLSA WİLL SMİTH GÖZALTINA ALINACAKTI
ABD'de Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisince düzenlenen 94. Oscar Ödülleri töreniyle ilgili ABC televizyonuna konuşan yapımcı Packer, kendisinin de bulunduğu bir ortamda Los Angeles polisinin sunucu Rock'a şikayetçi olması durumunda Will Smith'i gözaltına alabileceklerini söylediğini ancak onun bu fikre karşı çıktığını belirtti.
Packer, polisin Rock'a bizzat gelip "Onu hemen şimdi almaya hazırız. Suç duyurusunda bulunabilirsiniz, onu gözaltına alabiliriz." dediğini, Rock'un bu teklifi reddetmesi üzerine kendisinin "Rock bırak bu işi bitirsinler." diye üstelediğini söyledi.
Oscar Ödülleri yapımcısı Packer, başlangıçta kendisinin de tokat olayının Rock ve Smith arasında bir kurgu olduğunu düşündüğünü, sonra Rock'a gidip "Sana gerçekten vurdu mu?" diye sorduğunu ve "Evet, Muhammed Ali'den bir yumruk yedim." cevabını aldığını aktardı.