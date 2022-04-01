Oscar'a damga vuran tokat! "Polis Will Smith'i tutuklamak için törende hazır bekliyordu"

Oscar Ödülleri yapımcısı Will Packer, 27 Mart gecesi gerçekleşen ödül töreninde sunucu Chris Rock'ı tokatlayan aktör Will Smith'i gözaltına almak için polislerin hazır beklediğini açıkladı.

CHRİS ROCK ŞİKAYETÇİ OLSA WİLL SMİTH GÖZALTINA ALINACAKTI

ABD'de Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisince düzenlenen 94. Oscar Ödülleri töreniyle ilgili ABC televizyonuna konuşan yapımcı Packer, kendisinin de bulunduğu bir ortamda Los Angeles polisinin sunucu Rock'a şikayetçi olması durumunda Will Smith'i gözaltına alabileceklerini söylediğini ancak onun bu fikre karşı çıktığını belirtti.