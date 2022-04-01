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    • Magazin
    • 01.04.2022 09:51
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    • 01.04.2022 09:51
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    SurvivorTV 8'i yayından kaldırıyor bekleniyordu malumun ilamı oldu! Şampiyonunu arayan 2022 All-Star'dan veda!

    TV 8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor'ın 2022 All-Star sezonunda sular bir türlü durulmuyor. Performanstan çok kavgaların damgasını vurduğu yarışmanın yapılan son ada konseyinde adaya veda eden isim Yasin Obuz olmuştu. Yasin Obuz'un bu erken vedası herkesi şaşırtan şaşırtan bir veda daha yaşanacak gibi. Ancak bu kez bir yarışması değil Survivor 2022 All-Star'ın ta kendisi TV 8 ekranına veda ediyor. Nedeni ise yeni başlayacak dizi. İşte haberin detayları.

    Survivor’ı TV 8’i yayından kaldırıyor!

    SurvivorTV 8'i yayından kaldırıyor bekleniyordu malumun ilamı oldu! Şampiyonunu arayan 2022 All-Star'dan veda! ... 2021 sezonundan itibaren çok büyük bir beklenti yaratarak gelen Survivor 2022 All-Star, kadrolar ilk açıklandığında izleyicinin iştahını kabartmıştı adeta. Daha önceki sezonlarda yarışmış, kimileri de şampiyon olmuş yarışmacıların yer aldığı Survivor 2022 All-Star, başladığı günden bu yana da hayli olaylı geçiyor. Süslü Korkuluk dizisinin yayınlamasının vazgeçilmesi üzerine haftanın 7 günü yayınlanan Survivor yayından kaldırılıyor. Bakın nasıl.

    TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2022 All-Star için, yayın akışında işler değişiyor.

    Haftanın 7 günü yayınlana yarışma için TV 8 yönetimi flaş bir karar aldı.

        Daha önce Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer alacağı Süslü Korkuluk dizisinin yayınlanması bekleniyor. Hatta fragmanları da dönmeye başlamıştı TV 8 ekranlarında.

        Ancak gelin görün ki Süslü Korkuluk dizisinin yayınından bir şekilde vazgeçildi. Bu nedenle Survivor haftada 7 gün yayınlanıyor.

        Şimdi de TV 8 bu devranı değiştirmeye geliyor.

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            Haberler Magazin Survivor'ı TV 8'i yayından kaldırıyor bekleniyordu malumun ilamı oldu! Şampiyonunu arayan 2022 All-Star'dan veda!
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