Survivor'ı TV 8'i yayından kaldırıyor bekleniyordu malumun ilamı oldu! Şampiyonunu arayan 2022 All-Star'dan veda! ... 2021 sezonundan itibaren çok büyük bir beklenti yaratarak gelen Survivor 2022 All-Star, kadrolar ilk açıklandığında izleyicinin iştahını kabartmıştı adeta. Daha önceki sezonlarda yarışmış, kimileri de şampiyon olmuş yarışmacıların yer aldığı Survivor 2022 All-Star, başladığı günden bu yana da hayli olaylı geçiyor. Süslü Korkuluk dizisinin yayınlamasının vazgeçilmesi üzerine haftanın 7 günü yayınlanan Survivor yayından kaldırılıyor. Bakın nasıl.